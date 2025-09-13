Військові навчання над Баренцовим морем: Росія відпрацювала удари «Кинджалами» по НАТО

Екіпажі МіГ-31 відпрацювали заподіяння умовного авіаційного удару по критично важливих об’єктах противника

Екіпажі російських літаків МіГ-31 з авіаційним комплексом «Кинджал» виконали політ над нейтральними водами Баренцового моря в рамках стратегічних військвих навчань «Захід-2025». Як пише «Главком», про це повідомило Міноборони РФ.

«Під час виконання навчально-бойового завдання екіпажі відпрацювали заподіяння умовного авіаційного удару по критично важливих об’єктах умовного противника. Тривалість польоту становила близько чотирьох годин», – ідеться в повідомленні Міноборони.

За його даними, «навчально-бойові завдання виконувалися з урахуванням бойового досвіду, отриманого під час спеціальної військової операції».

«Усі польоти літаків Повітряно-космічних сил Росії виконуються в суворій відповідності з міжнародними правилами використання повітряного простору», – зазначено в повідомленні.

У відпрацюванні завдань було задіяно пару МіГ-31.

Нагадаємо, Росія та Білорусь проведуть спільні стратегічні військові навчання «Захід-2025» з 12 по 16 вересня 2025 року. На них військові відпрацюють застосування ядерної зброї та ракет «Орєшник».

До слова, РФ проводить спільні військові навчання із Білоруссю з метою нагнітання психозу, аби європейські партнери України зменшили тиск на країну-агресорку. Москва лякає європейців скупченням такої потуги на їхніх кордонах, і тим самим намагається зменшити допомогу Україні, відволікаючи їхні сили на східно-північний кордон НАТО. Україна, зі свого боку, також змушена відтягувати сили до свого північно-західного кордону. Таку думку у коментарі «Главкому» висловив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

Зокрема, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов попередив про «шалену хвилю інформаційного загострення» з 12 вересня – тоді у Білорусі розпочнуться військові навчання «Захід-2025».

Як повідомлялося, Польща закриє кордон з Білоруссю в ніч на 12 вересня, коли стартують російсько-білоруські навчання «Захід-2025».