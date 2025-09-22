Польща повідомила, за яких умов збиватиме російські літаки

Туск: Ми приймемо рішення збивати літаючі об'єкти, коли вони порушують нашу територію і пролітають над Польщею

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна не вагатиметься збивати об'єкти, які порушують її повітряний простір і становлять загрозу, але буде більш обережно підходити до ситуацій, які є менш однозначними. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Ми приймемо рішення збивати літаючі об'єкти, коли вони порушують нашу територію і пролітають над Польщею – про це не може бути й мови. Коли ми маємо справу з ситуаціями, які не є цілком зрозумілими, такими як нещодавній політ російських винищувачів над платформою Petrobaltic – але без будь-якого порушення, оскільки це не наші територіальні води – потрібно добре подумати, перш ніж приймати рішення про дії, які можуть спровокувати дуже гостру фазу конфлікту», – сказав Дональд Туск.

Туск заявив, що йому також потрібно бути впевненим, що Польща не залишиться наодинці, якщо конфлікт почне загострюватися.

Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня, Росія вкотре атакувала Україну дронами й ракетами, однак кілька БпЛА зайшли в повітряний простір Польщі. Там щодо них уперше застосували зброю з літаків.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряний простір Польщі було порушено щонайменше 19 разів. Він підкреслив, що це вперше, коли безпілотники залетіли до Польщі не з України «внаслідок помилок або невеликих російських провокацій», а безпосередньо з території Білорусі.

До слова, через наліт російських БпЛА Польща та Румунія планують використовувати турецьку систему повітряного спостереження MEROPS. Навчання з управління цією системою, планують організувати за підтримки України.