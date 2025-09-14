Каллас розповіла, що станеться з Європою в разі поразки України

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої безпекової політики Кая Каллас сподівається, що президент США Дональд Трамп може змусити Росію сісти за стіл серйозних мирних переговорів

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої безпекової політики Кая Каллас заявила, що деякі країни-союзники вже готові відправити свої війська в Україну. В інтерв'ю німецькому виданню Redaktionsnetzwerk Deutschland вона підкреслила, що зупинити Росію в Україні дешевше, ніж чекати, поки її танки опиняться біля кордонів Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком».

Кая Каллас провела паралель між сучасною ситуацією та 1938 роком, коли Чехословаччина не отримала допомоги від Заходу і була захоплена нацистською Німеччиною. «Сьогодні ситуація інша, адже якщо Україна програє, під загрозою опиниться безпека всієї Європи. Ми повинні показати, що засвоїли урок історії», –зазначила дипломатка.

Вона також висловила сподівання, що Сполучені Штати, зокрема президент Дональд Трамп, можуть змусити Росію сісти за стіл серйозних мирних переговорів. Каллас нагадала, що Трамп раніше заявляв про можливість запровадження санкцій, якщо Росія відмовиться від перемовин. «Якщо Володимир Путін намагається виграти час, ми повинні відповісти. Мир завжди вимагає двох, війна – лише одного. Єдиний, хто зневажає мирні зусилля, – це Володимир Путін», – підкреслила вона.

Насамкінець Каллас додала, що головна мета – не дати цій війні окупитися для Путіна, адже «винагорода за агресію принесе більше війни, а не менше».

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що він готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, але лише тоді, коли всі країни НАТО зроблять те саме та припинять купувати російську нафту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Дональда Трампа.

Трамп наголосив, що НАТО має діяти рішучіше, щоб зупинити війну в Україні. Він закликав Альянс повністю відмовитися від імпорту російської нафти, а також запровадити тарифи у 50–100% на товари з Китаю. За його словами, ці тарифи можна буде скасувати після завершення війни.

Нагадаємо, міністерство торгівлі США оголосило про запровадження нових експортних обмежень проти іноземних компаній, які допомагають Росії обходити санкції. Рішення набуде чинності 16 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відомство.

Обмеження стосуватимуться фірм з кількох країн, які постачали товари для військово-промислового сектору РФ.