Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Швеція та Фінляндія просять ЄС дозволити вирубувати більше дерев

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Швеція та Фінляндія просять ЄС дозволити вирубувати більше дерев
Швеція та Фінляндія закликають ЄС переглянути кліматичні цілі для лісів
фото із відкритих джерел

Стокгольм і Гельсінкі неодноразово заявляли, що загальноєвропейські правила щодо вирубки надто сильно впливають на їхні національні інтереси

Швеція та Фінляндія, найбільші лісові держави Європейського Союзу, звернулися до Європейської комісії із закликом переглянути кліматичну політику блоку. Лідери країн Північної Європи висловлюють занепокоєння, що чинні правила, які обмежують вирубку лісів, можуть завдати серйозної шкоди їхній економіці. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон та прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо надіслали спільний лист до очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн. Вони наголосили, що скорочення вирубки лісів може стати на заваді розвитку ключових галузей, які залежать від деревини – зокрема, виробництва целюлози, паперу та біоенергії.

«Значне скорочення вирубки матиме жахливі наслідки для наших економік, а також для ринків праці, і це серйозно вплине на постачання деревини та лісової біомаси в усьому ЄС», – написали Крістерссон та Орпо у листі.

Цей заклик став частиною тривалого конфлікту. Хоча лісове господарство є ключовим елементом у кліматичних зусиллях ЄС, Стокгольм і Гельсінкі неодноразово заявляли, що загальноєвропейські правила надто сильно впливають на їхні національні інтереси. Лідери країн закликали Єврокомісію переоцінити роль лісового сектора у досягненні кліматичних цілей ЄС.

До слова, на Рівненщині працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з СБУ викрили керівника одного з надлісництв філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» на вимаганні хабаря. За даними слідства, посадовець вимагав у підрядника 3 млн грн за можливість працювати та перемагати в тендерах.

Читайте також:

Теги: Швеція Фінляндія ліс правила обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Однією дешевою протитанковою зброєю, яку розробили фіни, були коктейлі Молотова
Фінський «коктейль для Молотова», або Урок історії для Медведєва
9 вересня, 11:02
Водіям варто враховувати зміни, обираючи маршрут
Рух транспорту низкою вулиць Києва обмежено через ремонт: перелік та терміни
22 серпня, 14:56
Дрони атакували Росію
Декілька регіонів Росії опинились під атакою дронів
23 серпня, 22:55
Президент Фінляндії наголосив, що Трамп – єдина людина, яка може змусити Путіна піти на мир
Президент Фінляндії назвав «поворотний момент» у відносинах Трампа з Путіним
23 серпня, 17:52
Проєкт розпорядження розробив Департамент транспортної інфраструктури КМДА
У Києві після тривалих погоджень затверджено правила для малих суден
1 вересня, 16:26
Китай має великі плани щодо штучного інтелекту
Китай має амбітний план трансформації економіки за допомогою ШІ
4 вересня, 09:37
Путін наказав будувати фортифікації на кордоні з сусідньою країною
Путін наказав будувати фортифікації на кордоні з сусідньою країною
6 вересня, 01:38
Новий тренд мандрівок: люди літають «голими», щоб заощадити гроші
Новий тренд мандрівок: люди літають «голими», щоб заощадити гроші
8 вересня, 14:11
Василь Боднар: У нас немає жодних намірів якогось втручання у внутрішні справи Польщі
Посол України в Польщі закликав не обмежувати право українських дітей вивчати рідну мову
9 вересня, 11:13

Економіка

Швеція та Фінляндія просять ЄС дозволити вирубувати більше дерев
Швеція та Фінляндія просять ЄС дозволити вирубувати більше дерев
ЄС посилить санкції проти Китаю та Індії
ЄС посилить санкції проти Китаю та Індії
Франція готується до масового страйку: очікується до 800 тис. учасників
Франція готується до масового страйку: очікується до 800 тис. учасників
Виручка російських забудовників впала вперше з початку «іпотечного буму»
Виручка російських забудовників впала вперше з початку «іпотечного буму»
Глава Єврокомісії пообіцяла представити 19-й пакет санкцій проти Росії
Глава Єврокомісії пообіцяла представити 19-й пакет санкцій проти Росії
Зеленський відповів, чому Європа продовжує купувати російські енергоресурси
Зеленський відповів, чому Європа продовжує купувати російські енергоресурси

Новини

Зеленський наступного тижня полетить у США
Сьогодні, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
Вчора, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
15 вересня, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
15 вересня, 06:01

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua