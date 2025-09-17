Швеція та Фінляндія просять ЄС дозволити вирубувати більше дерев

Стокгольм і Гельсінкі неодноразово заявляли, що загальноєвропейські правила щодо вирубки надто сильно впливають на їхні національні інтереси

Швеція та Фінляндія, найбільші лісові держави Європейського Союзу, звернулися до Європейської комісії із закликом переглянути кліматичну політику блоку. Лідери країн Північної Європи висловлюють занепокоєння, що чинні правила, які обмежують вирубку лісів, можуть завдати серйозної шкоди їхній економіці. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон та прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо надіслали спільний лист до очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн. Вони наголосили, що скорочення вирубки лісів може стати на заваді розвитку ключових галузей, які залежать від деревини – зокрема, виробництва целюлози, паперу та біоенергії.

«Значне скорочення вирубки матиме жахливі наслідки для наших економік, а також для ринків праці, і це серйозно вплине на постачання деревини та лісової біомаси в усьому ЄС», – написали Крістерссон та Орпо у листі.

Цей заклик став частиною тривалого конфлікту. Хоча лісове господарство є ключовим елементом у кліматичних зусиллях ЄС, Стокгольм і Гельсінкі неодноразово заявляли, що загальноєвропейські правила надто сильно впливають на їхні національні інтереси. Лідери країн закликали Єврокомісію переоцінити роль лісового сектора у досягненні кліматичних цілей ЄС.

