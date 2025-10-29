Ізраїль завдав удару по Газі після звинувачень ХАМАС у порушенні перемир'я

ХАМАС заперечив свою відповідальність за напад і заявив, що залишається відданим угоді

Ізраїль завдав ударів по Газі, звинувативши бойовиків ХАМАС у порушенні угоди про припинення вогню, укладеної за посередництва США. Про це пише «Главком» з посиланням на Reuters.

Reuters зазначає, що це стало черговим випробуванням «крихкого перемир’я».

Місцеві органи охорони здоров’я повідомляють, що внаслідок ізраїльських авіаударів загинули щонайменше 19 людей, зокрема четверо в районі Сабра та п’ятеро в автомобілі в Хан-Юнісі.

Ізраїльський уряд не одразу коментував удари, але один з військових чиновників заявив, що вони стали відповіддю на атаки ХАМАС на ізраїльські сили в районі анклаву, що перебуває під контролем Ізраїлю.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху наказав негайно здійснити потужні удари після того, як ХАМАС звинуватили у порушенні припинення вогню, включаючи напад на ізраїльських солдатів. Водночас, ХАМАС заперечив свою відповідальність за напад і заявив, що залишається відданим угоді.

Зазначимо, що угода про припинення вогню була укладена за посередництва США 10 жовтня і припинила військові дії, розпочаті смертельними атаками ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року. Однак обидві сторони звинувачують одна одну у порушеннях.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що на Близькому Сході встановлено міцний мир, який, на його думку, має шанс стати вічним.

Він закликав угруповання ХАМАС негайно розпочати повернення тіл загиблих заручників, зокрема двох громадян США, попередивши, що у разі відмови країни, які беруть участь у мирному процесі, вдадуться до відповідних дій.