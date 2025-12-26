Головна Світ Політика
«Коаліція охочих» збирається: Європа готує пакет безпеки для Києва

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
«Коаліція охочих» збирається: Європа готує пакет безпеки для Києва
Гарантії після ceasefire: у Франції розкрили плани Європи
фото: Офіс Президента

Союзники планують остаточно погодити параметри довгострокової підтримки після можливого припинення вогню

Європейські союзники України мають намір у січні зібратися для фінального узгодження гарантій безпеки для нашої держави після можливого припинення бойових дій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Euractiv.

За даними видання, про підготовку такої зустрічі повідомив неназваний представник Єлисейського палацу. За його словами, президент Франції Еммануель Макрон прагне, аби так звана «коаліція охочих» вже наступного місяця доопрацювала деталі підтримки України у разі досягнення режиму припинення вогню.

«Українці, європейці та американці згодні, і ми вважаємо, що тепер Росія повинна дати чітку відповідь», – зазначило джерело в коментарі Euractiv.

Йдеться про 20-пунктний план припинення війни, який наразі перебуває на офіційному розгляді Москви. Очікується, що у січні союзники мають погодити гарантії безпеки з «оперативної точки зору», щоб Україна отримала чітке розуміння формату довгострокової підтримки.

Як зазначає видання, десятки країн на чолі з Францією та Великою Британією протягом кількох місяців працюють над пакетом гарантій, який може включати розміщення наземних сил, фінансову допомогу, постачання озброєнь та інші заходи, покликані стримувати Росію від повторної агресії проти України. Водночас частина гарантій, зокрема ті, що мають надаватися Сполученими Штатами, досі перебувають на етапі обговорення.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше повідомив, що Україна вже має попередні домовленості з партнерами щодо захисту на землі, у морі та в небі. За його словами, миротворчий або захисний контингент може бути розгорнутий лише після припинення бойових дій.

«Що стосується контингенту захисту в небі, у морі, на землі – я про це говорив: є у нас домовленості з партнерами. Такі невеличкі деталі залишились. В принципі сам договір про «коаліцію охочих» є вже, але підписання його і розміщення будь-якого особового складу і інших країн, ті чи інші засоби захисту, все це буде тільки після ceasefire», – наголосив глава держави.

