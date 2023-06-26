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РФ збільшила обстріли і зазнає втрат, а ЗСУ просунулись на сході: ситуація на фронті

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
РФ збільшила обстріли і зазнає втрат, а ЗСУ просунулись на сході: ситуація на фронті
Поточні втрати ЗСУ у вісім разів нижчі, ніж у росіян
фото: Генштаб

Наразі відомо про звільнення вісім населених пунктів Донецької та Запорізької областей.

Від початку контрнаступу українським військовим вдалось звільнити вже 130 кв. км території. Зокрема вдалось подолати від 1 до 2 км на кожному з напрямків. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

Так, українські війська на сході наприкінці минулого тижня розпочали контрнаступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки та Курдюмівки.

Наразі відомо про звільнення вісім населених пунктів Донецької та Запорізької областей. «На кожному з напрямків просування від 1 до 2 км. Зараз війська закріплюються на досягнутих рубежах та продовжують нищити ворога», – розповіла вона.

За даними Маляр, протягом тижня ворог здійснював свій наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там і зараз тривають важкі бої. Протягом минулого тижня на цих напрямках відбулось близько 250 бойових зіткнень. Ворог намагався витіснити наші війська із займаних позицій, але йому це не вдалось.

Противник за минулий тиждень на сході здійснив 6457 обстрілів та випустив боєприпасів 315006. «Порівняно з минулим тижнем кількість обстрілів збільшилась», – констатувала заступник міністра оборони.

Як розповіла Маляр, за тиждень в результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту збільшено площу звільнених територій на 17 кв.км

«Загалом з моменту початку наступу звільнена площа на півдні складає 130 кв.км», – додала представниця Міноборони.

Маляр додала, якщо скласти кількість ворожих обстрілів на сході та півдні, то вийде понад 10 тисяч обстрілів за тиждень. «Це фактично цілодобово і щохвилини», – зазначила вона.

Втрати ворога

Російські окупаційні війська чинять потужний опір, водночас несуть значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці. «Загиблих за минулий тиждень у ворога у вісім разів більше ніж у нас», – розповіла Маляр.

Крім того, авіація, ракетні війська та артилерія за минулий тиждень:

  • завдали понад 110 ударів по районах зосередження особового складу противника;
  • знищили 17 зенітно-ракетних комплексів ворога;
  • нанесли ураження по 11 пунктам управління, що значно знизило можливості ворога щодо враження нашої авіації і БПЛА;
  • вразили 7 складів боєприпасів ворога.

Окрім того, знищено сотні одиниць ворожої техніки серед яких танки, гелікоптери, артилерійські системи.

Нагадаємо, триває 488-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулось 36 бойових зіткнень. 

Теги: авіація Міноборони звільнення танки втрати ворог наступ

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