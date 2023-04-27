Напис «Діти» перед зруйнованим драмтеатром у Маріуполі: Google довів злочин росіян (фото)
На оновлених знімках Маріуполя з'явилися зруйновані квартали міста та напис «Діти» перед знищеним драматичним театром
Програми Google Earth та Google Maps оновили супутникові знімки зруйнованого Маріуполя. На них можна побачити наслідки бойових дій у місті та напис «Діти» перед зруйнованим Драмтеатром.
Востаннє карта Маріуполя оновлювалася до повномасштабної війни з РФ – у червні 2021 року. На оновлених знімках зображено Маріуполь внаслідок дій російських військ до початку демонтажних робіт.
На кадри потрапили зруйновані будівлі – Драмтеатр, на який скидали авіабомби, льодову ковзанку та прилеглі музеї. Супутники вловили і надпис «Діти» біля театру: його зробили в березні минулого року для позначення укриття для багатьох сімей мешканців міста. Проте напис не завадив росіянам зруйнувати театр та вбити людей, які переховувалися там.
Google Earth показує колишній магазин Metro на заході Маріуполя. Окупанти переобладнали приміщення супермаркету на так званий центр допомоги від російської партії «Єдина Росія». В оновленні від 2023 року біля нього видно черги місцевих жителів за гуманітарною допомогою.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко звернув увагу на нові масові поховання після аналізу карт усіх кладовищ. Нові сектори поховань знайшли на Новотроїцькому цвинтарі.
«Сектори за розміром візуально більші за братські могили біля с. Виноградне або с. Мангуш. Повертаючись до історії окупації, Новотроїцький цвинтар був досить довгий час (приблизно до середини липня) закритий і під контролем окупантів. Кого поховали та в який період – невідомо», – наголосив він.
Варто наголосити, що на знімках Google Earth відсутній мікрорайон Невський, куди приїжджав диктатор Володимир Путін у березні 2023 року.
Нагадаємо, що16 березня 2022 року російська армія цілеспрямовано знищила драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей. Вони знали, кого вбивають: перед драмтеатром у Маріуполі були великі написи «Діти». Дослідники також проаналізували супутникові знімки та дані радарів, зроблені безпосередньо перед атакою та одразу після неї; верифікували фото- та відеоматеріали з архівів свідків та соціальних мереж, дослідили два комплекти архітектурних планів театру. У червні розслідування показало, що окупанти скинули на маріупольський драмтеатр дві півтонні бомби. Окупант, який віддав наказ бомбити драмтеатр в Маріуполі, виявився уродженцем України.
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