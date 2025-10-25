Головна Спорт Новини
Посол України засудив провокаційні банери фанатів «Легії» під час матчу з «Шахтарем»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Посол України засудив провокаційні банери фанатів «Легії» під час матчу з «Шахтарем»
Посол України в Польщі Василь Боднар
фото: Василь Боднар/Facebook

Фанати польського клубу вивісили банер «Ми пам’ятаємо Волинь» та скандували образливі гасла, зокрема «Ї###и УПА та Бандеру» та «Шахтар – курва»

Посол України в Польщі Василь Боднар висловився щодо поведінки ультрас «Легії» під час матчу 2-го туру групового етапу Ліги конференцій проти «Шахтаря», повідомляє «Главком».

Під час гри у Кракові фанати польського клубу вивісили банер «Ми пам’ятаємо Волинь» та скандували образливі гасла, зокрема «Ї###и УПА та Бандеру» та «Шахтар – курва».

Посол України засудив провокаційні банери фанатів «Легії» під час матчу з «Шахтарем» фото 1
фото: соціальні мережі

Боднар наголосив, що ці провокації не мають жодного стосунку до спортивної події чи підтримки команд. Він зазначив, що важко зрозуміти мотиви таких дій: чи це спроба затьмарити підтримку Польщі для українців, які знайшли прихисток у країні, чи прагнення відвернути увагу від реальної загрози з боку Росії.

Незважаючи на інцидент, посол подякував Польщі за постійну підтримку українських спортсменів та українського спорту з початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, 23 жовтня стартував третій тур етапу ліги третього за силою футбольного клубного турніру Європи - Ліги конференції. Одразу десять поєдинків розпочалися о 19:45, проте найбільшу увагу серед першого запуску прикував номінально домашній поєдинок «Шахтаря», який зустрічався з «Легією» у польському Кракові.

Передматчева ситуація була дуже напруженою як всередині команди суперників, так і в контексті протистояння з гірниками. Польський клуб переживає напружений період. Спершу їхній тренер Едвард Йорданеску нібито мав подати у відставку, але цього не зробив, далі було скасоване передматчеве тренування. Та на цьому проблеми не закінчилися, адже частина ультрас закликала бойкотувати матч з Шахтарем, а низку інших представників фанатської спільноти не впустили до стадіону через демонстрацію банерів, пов'язаних з Волинською трагедією. 

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

