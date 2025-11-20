Головна Світ Соціум
Диверсія на польській залізниці. Встановлено особи українців

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Диверсія на польській залізниці. Встановлено особи українців
Євгеній Іванов, розшукуваний Національною прокуратурою за підрив залізничних колій під Гарволіном
фото: Ukraińska organizacja pozarządowa Rozjemca

Іванов раніше проживав у Харківській області

Спецслужби та прокуратура Польщі встановили особистість диверсантів, які в суботу, 16 листопада, підклали та підірвали вибухівку на залізничних коліях у селі Міка під Гарволіном. Це громадяни України Євгеній Степанович Іванов та Олександр Кононов. Після теракту вони втекли з Польщі до Білорусі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Wyborcza.

Головним у групі був 41-річний Іванов, який раніше проживав у Харківській області. На початку 2024 року його завербував офіцер ГРУ Юрій Сизов. Іванов мав здійснити теракт на львівському заводі дронів, однак план провалився й чоловік втік до Росії. Його заочно засудили до 15 років ув’язнення. Українська розвідка попередила й інші теракти, які намагався організувати Сизов, зокрема, підрив кількох торгових центрів і популярного кафе в Києві.

Іванов підозрюється у диверсії на залізниці
Іванов підозрюється у диверсії на залізниці
фото: Ukraińska organizacja pozarządowa Rozjemca

Для польських спецслужб біографія Іванова стала ключовим доказом: за диверсіями на залізниці стоїть російська військова розвідка ГРУ, яка координувала дії злочинців.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що двох українців визнано підозрюваними у справі про диверсії на залізниці в Польщі. Вони перетнули кордон Польщі з Білорусі і, як вважається, співпрацювали з російськими спецслужбами.

Як відомо, у Польщі, поблизу села Жичин Мазовецького воєводства на ділянці залізниці було виявлено значне пошкодження колії, що призвело до зупинки руху на важливому сполученні Варшава-Люблін. У неділю, 16 листопада, о 7:39 за місцевим часом, машиніст поїзда, на борту якого перебувало двоє пасажирів, повідомив про порушення інфраструктури. За даними поліції Мазовше, ніхто з екіпажу чи пасажирів не постраждав. Рух транспорту було оперативно перенаправлено сусідньою колією.

Згодом польський премʼєр-міністр Дональд Туск заявив, що залізничний маршрут Варшава-Люблін, на якому було вчинено диверсію, має вирішальне значення для доставки допомоги Україні. За словами глави уряду Польщі, підрив залізничної колії є безпрецедентним актом саботажу, спрямованим безпосередньо проти безпеки польської держави та її громадян.

Раніше стало відомо, що польські правоохоронці дізнались, хто придбав дві SIM-картки для телефонів, які використовувались для підриву колії на ділянці Варшава-Люблін.

До слова, Російська Федерація намагається перекласти провину за свої злочини на українців, вербуючи їх для вчинення диверсій за кордоном. МЗС взяло до уваги оприлюднені польськими спецслужбами висновки про встановлення двох українців, яких польські слідчі підозрюють у вчиненні під керівництвом Росії диверсій на залізниці 15-17 листопада. Україна засудила такі диверсії.

