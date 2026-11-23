Президент наголосив на необхідності чітких відповідей від партнерів щодо того, які країни підтримають Україну в разі нового нападу Росії

Президент Володимир Зеленський під час виступу в Берліні запропонував розглянути вступ України до НАТО як альтернативу гарантіям безпеки, які обговорюють партнери. За його словами, членство в Альянсі могло б стати надійнішим механізмом захисту України від повторного нападу Росії. Про це глава держави заявив 23 листопада під час виступу в Бундестазі на 72-й щорічній сесії Парламентської асамблеї НАТО, пише «Главком».

Зеленський звернув увагу на дискусії щодо надання Україні гарантій безпеки за аналогією зі статтею 5 Північноатлантичного договору. Він поставив питання, чому замість такого механізму союзники не розглядають можливість повноцінного вступу України до Альянсу.

«Якщо ми говоримо про гарантії безпеки, подібні до статті 5, як умову миру після війни, то чому б не розглянути відкрито членство України в НАТО? Хіба це не було б ефективніше, дешевше в реалізації та надійніше для реального захисту безпеки?» – запитав президент.

Він наголосив, що Україна вже є частиною західного простору спільних цінностей, співпрацює з партнерами у сфері оборони, використовує спільні оборонні можливості та бере участь у розробці планів на майбутнє.

«НАТО – це відповідь. А з сильною українською армією НАТО, безсумнівно, стане сильнішим», – заявив Зеленський.

Окремо президент наголосив на необхідності чітких відповідей від партнерів щодо того, які країни підтримають Україну в разі нового нападу Росії та які саме кроки вони готові зробити. За його словами, гарантії безпеки мають забезпечити тривалий мир і не допустити повторної російської агресії.

Варто нагадати, що російський диктатор Володимир Путін у приватних розмовах погодився, що після війни Україна може отримати від США та Європи гарантії безпеки, аналогічні до п’ятої статті НАТО, але за умови, що на її території не розміщуватимуть війська Альянсу.