Кандидатка в президенти Франції підкреслила, що готова говорити з Путіним заради прийнятних умов миру

Французька політикиня Марін Ле Пен заявила, що в разі перемоги на президентських виборах готова вести переговори з усіма сторонами війни в Україні, зокрема з російським диктатором Володимиром Путіним. За її словами, вона прагнутиме знайти прийнятні умови для виходу з конфлікту, які дадуть Україні можливість відновитися після масштабних руйнувань. Про це вона розповіла в інтерв'ю єгипетському телеканалу TeN TV, повідомляє «Главком».

Ле Пен вважає помилкою рішення західних лідерів припинити діалог із представниками окремих держав. Вона наголосила, що дипломатія передбачає готовність спілкуватися з усіма, незалежно від політичних розбіжностей.

«Якщо мене оберуть президенткою Республіки, я повинна буду говорити з усіма. Я вважаю, що лідери припустилися серйозної помилки, припинивши діалог з усіма. Потрібно говорити з усіма – у цьому полягає сам принцип дипломатії. Слова «я не говоритиму з тим чи іншим» заважають нам займатися дипломатією», – заявила політикиня.

Водночас Ле Пен висловила сподівання, що мир в Україні буде досягнутий ще до її можливого обрання президенткою Франції. Якщо цього не станеться, вона обіцяє докласти зусиль, щоб знайти сприятливі умови для завершення війни.

«Я сподіваюся, що мир буде підписано ще до мого обрання. Але, звісно, я докладу всіх зусиль, щоб досягти сприятливих умов для виходу з цього конфлікту. Це дозволить Україні відбудуватися, адже ситуація в Україні сьогодні драматична – звісно, у людському плані, але також і в економічному», – сказала Ле Пен.

Кандидатка в президенти звернула увагу на значні руйнування в Україні, зокрема пошкодження енергетичної інфраструктури. На її думку, необхідно знайти механізми, які дадуть змогу країні відновитися в належних умовах.

«Ми не можемо залишати ситуацію в такому стані. Ми повинні знайти засоби, щоб дозволити Україні відновитися у належних умовах», – наголосила вона.

Варто нагадати, що французька політикиня також назвала три можливі сценарії розвитку війни в Україні. Серед них – вступ НАТО у війну, затяжний конфлікт або усвідомлення всіма країнами наслідків подальшої ескалації.