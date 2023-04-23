МЗС Німеччини пояснило масове видворення російських дипломатів

Берлін веде переговори з російською стороною про кількість співробітників у дипломатичних представництвах за кордоном

Міністерство закордонних справ Німеччини пояснило своє рішення вислати російських дипломатів бажанням «скоротити присутність російської розвідки», повідомляє телеканал n-tv.

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«Фактично протягом останніх декількох тижнів Берлін веде переговори з російською стороною про кількість співробітників у відповідних дипломатичних представництвах за кордоном з метою скорочення присутності російських розвідників в Німеччині», – повідомили представники міністерства в коментарі журналістам.

Саме з цим пов'язаний від'їзд співробітників російського посольства.

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Нагадаємо, у суботу, 22 квітня, Берлін ухвалив рішення про масове вислання російських дипломатів.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що повернути окуповані Росією території можна і шляхом переговорів, але коли і як їх починати Україна має вирішувати самостійно.

Пісторіус наголосив, що Німеччина та інші держави-партнери при цьому підтримуватимуть Україну стільки, скільки знадобиться. Він додав, що важливо підтримувати Україну, щоб вона швидко отримувала те, чого потребує.