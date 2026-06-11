Келлог побачив позитив у призупиненні переговорів між Україною, США та Росією

Кіт Келлог анонсував свій візит до України наприкінці літа 2026 року

Переговорний процес між Україною, Сполученими Штатами Америки та Росією наразі фактично припинено, проте у цій паузі є певні позитивні моменти. Про це у коментарі «Суспільному» заявив колишній спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог, інформує «Главком».

За словами Келлога, уповільнення та подальше призупинення тристороннього діалогу між Києвом, Вашингтоном та Москвою пов'язане з високою завантаженістю американської сторони.

Зокрема, Стів Віткофф та Джаред Кушнер, які залучені до дипломатичного треку між Україною та Росією, паралельно беруть активну участь у складних переговорах стосовно Ірану.

«Пам'ятаєте двох переговорників, які працюють над Іраном, Віткофф та Джаред Кушнер також є переговірниками між Україною та Росією, і ви не можете бути в двох місцях одночасно. Тож, добре, що вони зараз працюють з Іраном, і я думаю, що процес переговорів фактично призупинено. Це непогано. Це насправді добре», – сказав Кіт Келлог.

Колишній спецпосланець пояснив, що вести одночасно два настільки масштабні та критично важливі міжнародні напрями американським посадовцям вкрай складно.

Водночас Келлог наголосив, що поточна пауза у переговорах про завершення війни в Україні може мати позитивне значення для української сторони, хоча й не вдався у деталі щодо конкретних переваг цієї зупинки.

Також на його думку санкційний пакет США проти Росії «ще не завершений». Так Кіт Келлог відповів на питання про те, чи послаблюють США санкції проти Росії.

Коментуючи лист президента Володимира Зеленського до Володимира Путіна, Келлог зазначив, що не бачив документа, але вважає позитивним сам факт початку діалогу.

«Главком» писав, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва нібито готова до мирних переговорів з Україною, однак не бачить готовності до діалогу з українського боку. За словами Лаврова, Росія неодноразово заявляла про готовність вести переговори щодо врегулювання війни, однак, як стверджує глава російського МЗС, наразі немає сторони, з якою можна було б вести такий діалог.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до будь-якого формату переговорів, який може наблизити завершення війни. За його словами, Україна не має наміру відкладати пошук шляхів до миру та готова до прямих контактів із російським керівництвом.