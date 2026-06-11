Румунія просить Україну програмувати дрони на самоліквідацію у разі втрати контролю

Міноборони Румунії пропонує українцям встановити датчики самознищення на дрони

Міністерство оборони Румунії звернулося до України з проханням налаштувати системи самознищення на своїх безпілотниках у разі втрати зв'язку чи контролю над ними. Зокрема, йдеться про морські безпілотники. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Defense Romania.

Очільник оборонного відомства країни Раду Міруца зазначив, що програма самоліквідації має обов'язково спрацьовувати, якщо безпілотник починає неконтрольовано наближатися до територіальних вод чи узбережжя Румунії.

«Якщо ви раптом загубите їх у Чорному морі, коли вони наблизяться до територіальних вод Румунії на відстань 12 морських миль, контролер, який керує цим безпілотником, повинен запрограмувати його на автоматичний самопідрив», – пояснив своє бачення Міруце.

Бухарест уже направив Києву офіційний документ із переліком технічних питань та занепокоєнь, які виникли у румунської сторони.

Приводом для такого звернення став інцидент із підривом українського морського дрона поблизу стратегічного порту Констанца.

Румунська влада прагне запобігти повторенню подібних небезпечних ситуацій біля своєї цивільної та військової інфраструктури, що забезпечує безпеку судноплавства у Чорному морі.

Зауважимо, уранці 5 червня в одному з найбільших чорноморських портів – Констанці (Румунія) – пролунав потужний вибух. На території гавані вибухнув морський безпілотний апарат. Через загрозу влада терміново запровадила екстрені заходи безпеки.

«Главком» писав, що Міністерство національної оборони Румунії повідомило, що дрон, який впав на житловий будинок у Галаці, був російським, типу «Герань-2».

Нагадаємо, вночі 29 травня російський безпілотник врізався в багатоповерховий житловий будинок у місті Галац, що розташоване на сході Румунії. Румунська влада заявила, що не мала достатньо часу для перехоплення російського безпілотника.

Зауважимо, що глава МЗС Румунії Оана Цою заявила, що падіння російського дрона на житловий будинок у Галаці відповідає критеріям, які виправдовують застосування статті четвертій НАТО щодо консультацій з союзниками.