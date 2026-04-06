Україна вперше обійшла РФ за ударами дронів: деталі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Україна вперше обійшла РФ за ударами дронів: деталі
Україна вперше нав’язала темп у війні дронів
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Березневі дані свідчать про зміну балансу: дронова стратегія Києва дала результат

У березні Україна вперше з початку повномасштабної війни випередила Росію за кількістю дронових атак, попри загальне зростання інтенсивності ударів з обох сторін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеканал ABC News.

Згідно з інформацією російського Міноборони, у березні російська протиповітряна оборона нібито збила 7 347 українських дронів – у середньому близько 237 щодня. Водночас ці цифри відображають лише кількість перехоплень і не дають повної картини загальної кількості запущених безпілотників.

За даними Повітряних сил України, за той самий період було знищено понад 6 462 російських дронів та 138 ракет різних типів. Із них вдалося перехопити або нейтралізувати 5 833 безпілотники та 102 ракети.

Водночас Росія встановила новий рекорд за масштабом повітряних атак, застосувавши близько 6 600 дронів і ракет. Наймасованіший удар відбувся 24 березня – тоді російські війська використали 948 безпілотників і 34 ракети.

Аналітики зазначають, що попри рекордну інтенсивність атак з боку РФ, загальна динаміка свідчить про зміну балансу у дроновій війні. Тривалі інвестиції України у розвиток власних безпілотних технологій починають давати відчутний ефект.

До слова, п’ять українських ударів по портах Приморськ і Усть-Луга в період із 23 до 29 березня призвели до втрати російськими нафтовими експортерами приблизно $970 млн доходів. Ці два порти забезпечують понад 40% морського експорту сирої нафти з Росії. Зокрема, у Приморську внаслідок атак було знищено нафту на суму близько $200 млн, повідомив західний чиновник із питань безпеки.

Нагадаємо, що у ніч на 6 квітня в Новоросійську Краснодарського краю РФ після атаки безпілотників спалахнула пожежа на інфраструктурі державної компанії «Транснефть», що обслуговує нафтові танкери.

За попередніми даними, вогонь охопив причальну зону нафтового терміналу в чорноморському порту. Йдеться про ділянку поблизу причалів №1, 1а та 2, які є ключовими точками для обробки великих обсягів нафти.

Читайте також

Демократи впевнені у поразці США у війні з Іраном
Демократи впевнені у поразці США у війні з Іраном
2 квiтня, 23:30
Рильський мав неабиякі музичні і драматичні обдарування
День народження Максима Рильського: таємниці біографії, особисте життя та спогади внука
19 березня, 09:58
ОАЕ призупинила операції на великому газовому родовищі через атаку БпЛА
ОАЕ призупинила операції на великому газовому родовищі через атаку БпЛА
17 березня, 03:27
Малеча перебувала на вулиці або поблизу будинків під час вибуху
Атака на Херсон: серед постраждалих – діти
14 березня, 14:56
ЄС зберігає квоти на російські сталеві напівфабрикати до 2028 року
Українська металургія втратила частину ринку: причина
13 березня, 22:01
Міністр війни США Піт Гегсет заявив, що після ударів США та Ізраїлю Іран втратив 90% ракет
Пентагон заявив про різке скорочення ракет і дронів в Ірану
13 березня, 16:31
Могиливець був у заяяці збірної РФ на Чемпіонат світу 2014
Ексгравець збірної Росії з футболу поскаржився на життя у Португалії
11 березня, 15:42
Зеленський підписав продовження санкцій щодо 11 російських компаній
Зеленський увів санкції проти російських суддів за вироки українським військовополоненим
10 березня, 15:16
Чоловік тримає фотографію верховного лідера Ірану Алі Хаменеї під час мітингу пам'яті
Американська розвідка сумнівається, що війна призведе до повалення режиму в Ірані – WP
7 березня, 22:06

Україна вперше обійшла РФ за ударами дронів: деталі
Україна вперше обійшла РФ за ударами дронів: деталі
Іран почав відпускати танкери. Хто домовився з Іраном
Іран почав відпускати танкери. Хто домовився з Іраном
Росія втратила частину нафтової інфраструктури в Новоросійську: подробиці
Росія втратила частину нафтової інфраструктури в Новоросійську: подробиці
Турецьке судно прорвалося через Ормузьку протоку
Турецьке судно прорвалося через Ормузьку протоку
Росія перекинула дронову інфраструктуру ближче до України
Росія перекинула дронову інфраструктуру ближче до України
Ексгубернатор Курщини отримав 14 років колонії: причина
Ексгубернатор Курщини отримав 14 років колонії: причина

Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
Сьогодні, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Сьогодні, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
