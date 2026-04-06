Україна вперше обійшла РФ за ударами дронів: деталі

Березневі дані свідчать про зміну балансу: дронова стратегія Києва дала результат

У березні Україна вперше з початку повномасштабної війни випередила Росію за кількістю дронових атак, попри загальне зростання інтенсивності ударів з обох сторін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеканал ABC News.

Згідно з інформацією російського Міноборони, у березні російська протиповітряна оборона нібито збила 7 347 українських дронів – у середньому близько 237 щодня. Водночас ці цифри відображають лише кількість перехоплень і не дають повної картини загальної кількості запущених безпілотників.

За даними Повітряних сил України, за той самий період було знищено понад 6 462 російських дронів та 138 ракет різних типів. Із них вдалося перехопити або нейтралізувати 5 833 безпілотники та 102 ракети.

Водночас Росія встановила новий рекорд за масштабом повітряних атак, застосувавши близько 6 600 дронів і ракет. Наймасованіший удар відбувся 24 березня – тоді російські війська використали 948 безпілотників і 34 ракети.

Аналітики зазначають, що попри рекордну інтенсивність атак з боку РФ, загальна динаміка свідчить про зміну балансу у дроновій війні. Тривалі інвестиції України у розвиток власних безпілотних технологій починають давати відчутний ефект.

До слова, п’ять українських ударів по портах Приморськ і Усть-Луга в період із 23 до 29 березня призвели до втрати російськими нафтовими експортерами приблизно $970 млн доходів. Ці два порти забезпечують понад 40% морського експорту сирої нафти з Росії. Зокрема, у Приморську внаслідок атак було знищено нафту на суму близько $200 млн, повідомив західний чиновник із питань безпеки.

Нагадаємо, що у ніч на 6 квітня в Новоросійську Краснодарського краю РФ після атаки безпілотників спалахнула пожежа на інфраструктурі державної компанії «Транснефть», що обслуговує нафтові танкери.

За попередніми даними, вогонь охопив причальну зону нафтового терміналу в чорноморському порту. Йдеться про ділянку поблизу причалів №1, 1а та 2, які є ключовими точками для обробки великих обсягів нафти.