Трамп скасував удари по Ірану

Американський президент відзначився стрімкою зміною риторики щодо ударів по Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановані на вечір удари та бомбардування Ірану після того, як переговори з Тегераном були винесені на найвищий рівень керівництва Ісламської Республіки та отримали схвалення. Про це він повідомив у соцмережах, пише «Главком».

За словами Трампа, сторони досягли домовленостей щодо ключових параметрів майбутньої угоди. «Я, як Президент Сполучених Штатів Америки, скасував заплановані удари та бомбардування Ірану цього вечора», – написав він.

Американський лідер також заявив, що основні положення майбутньої домовленості були погоджені «як концептуально, так і в деталях» усіма сторонами, залученими до переговорного процесу.

Серед учасників консультацій Трамп назвав США, Ізраїль, Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати, Катар, Туреччину, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Йорданію та Єгипет.

Водночас він наголосив, що морська блокада залишатиметься чинною до остаточного завершення угоди. За словами Трампа, місце та дата підписання майбутньої угоди будуть оголошені найближчим часом.

Нагадаємо, президента США Дональда Трампа журналісти на брифінгу поцікавились, чого він бажає у день свого народження. Трамп відповів: «Миру для всього світу», і одночасно пригрозив Ірану ударами.

Напередодні президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп виступив із різкою заявою на адресу влади Ірану, звинувативши Тегеран у надмірному затягуванні переговорного процесу про врегулювання кризи.

«Главком» писав, що президент США Дональд Трамп продовжує вважати можливим укладення мирної угоди з Іраном навіть після останнього загострення між країнами та нових американських ударів.

Раніше США завдали нових ударів по Ірану після заяви Дональда Трампа про збиття американського ударного гелікоптера Apache в Ормузькій протоці. Президент США повідомив, що екіпаж не постраждав, однак попередив про відповідь Вашингтона на атаку.