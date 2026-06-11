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CNN: Трамп здивував Нетаньягу новиною про угоду з Іраном

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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CNN: Трамп здивував Нетаньягу новиною про угоду з Іраном
Нетаньягу нічого не знав про плани Трампа щодо Ірану
фото: The White house/Facebook

Ізраїль не знав про жодну майбутню угоду з Іраном

Заява президента США Дональда Трампа про близьке підписання угоди з Тегераном стала повною несподіванкою для прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху. Про це пише CNN із посиланням на ізраїльське джерело, передає «Главком».

За даними CNN, єврейська держава не володіла жодною інформацією про підготовку цього документа чи його можливе схвалення, що суперечить публікації американського лідера у соцмережі Truth Social.

Повідомлення Трампа з'явилося якраз у той момент, коли Нетаньяху проводив закриту нараду з високопосадовцями оборонного сектору та деякими міністрами. Термінове обговорення безпекових питань, пов'язаних з Іраном, було скликане у четвер увечері після того, як США два дні поспіль завдавали ударів по іранській території, а глава Білого дому пригрозив новими атаками.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановані на вечір удари та бомбардування Ірану після того, як переговори з Тегераном були винесені на найвищий рівень керівництва Ісламської Республіки та отримали схвалення. 

За словами Трампа, сторони досягли домовленостей щодо ключових параметрів майбутньої угоди. «Я, як Президент Сполучених Штатів Америки, скасував заплановані удари та бомбардування Ірану цього вечора», – написав він.

Нагадаємо, президента США Дональда Трампа журналісти на брифінгу поцікавились, чого він бажає у день свого народження. Трамп відповів: «Миру для всього світу», і одночасно пригрозив Ірану ударами.

Напередодні президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп виступив із різкою заявою на адресу влади Ірану, звинувативши Тегеран у надмірному затягуванні переговорного процесу про врегулювання кризи.

Теги: Дональд Трамп Беньямін Нетаньягу Іран війна Ізраїль США

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