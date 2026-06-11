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Трамп розповів, що передбачає угода з Іраном

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп розповів, що передбачає угода з Іраном
Трамп: У нас є угода, що Іран ніколи не матиме ядерної зброї, і саме заради цього нам довелося пройти через все це
фото: AP

Дональд Трамп заявив, що найближчими днями відбудеться підписання документів 

Президент США Дональд Трамп заявив, що головною умовою майбутньої угоди з Іраном є гарантія того, що країна ніколи не матиме ядерної зброї. Про це пише «Главком».

Трамп зауважив, що саме заради цієї мети було пройдено весь складний шлях перемовин. За його словами, робота над документами вже на фінальній стадії, а сам Тегеран зацікавлений у швидкому підписанні договору не менше за інших.

Американський лідер також повідомив, що вже провів телефонні розмови щодо цієї ситуації з керівниками Ізраїлю, ОАЕ, Саудівської Аравії, Катару, Бахрейну та Кувейту. Крім того, Трамп анонсував переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, позитивно відзначивши його позицію, а також висловив захоплення реакцією Пакистану.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановані на вечір удари та бомбардування Ірану після того, як переговори з Тегераном були винесені на найвищий рівень керівництва Ісламської Республіки та отримали схвалення. 

За словами Трампа, сторони досягли домовленостей щодо ключових параметрів майбутньої угоди. «Я, як Президент Сполучених Штатів Америки, скасував заплановані удари та бомбардування Ірану цього вечора», – написав він.

Нагадаємо, президента США Дональда Трампа журналісти на брифінгу поцікавились, чого він бажає у день свого народження. Трамп відповів: «Миру для всього світу», і одночасно пригрозив Ірану ударами.

Напередодні президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп виступив із різкою заявою на адресу влади Ірану, звинувативши Тегеран у надмірному затягуванні переговорного процесу про врегулювання кризи.

Теги: Дональд Трамп Іран США війна переговори

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