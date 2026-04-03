Ворог у Севастопольській бухті звів додаткову лінію загороджень (фото)

Росіяни посилюють оборону Севастопольської бухти

Окупанти продовжують нарощувати систему захисту від українських морських дронів у тимчасово окупованому Криму. Нову лінію бонів розгорнули безпосередньо всередині акваторії Севастополя.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингову групу телеграм-каналу «Кримський вітер».

Повідомляється, окрім трьох основних ліній загороджень на вході до головної бухти міста, додаткові елементи захисту з’явилися в центральній частині акваторії. Зокрема, нову лінію бонів зафіксовано на ділянці від причалу №8 до Аполлонової бухти. Також окупанти почали облаштовувати індивідуальні загородження навколо окремих причалів, де базуються катери та допоміжні судна Чорноморського флоту РФ.

Водночас біля причалу №8 та Куриної пристані зараз немає не лише бойових кораблів, а навіть катерів. Таким чином, російські військові продовжують посилювати інженерний захист Севастопольської бухти, навіть попри те, що частина причалів залишається фактично порожньою.



