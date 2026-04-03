Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ворог у Севастопольській бухті звів додаткову лінію загороджень (фото)

glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
У бухті зафіксовано нові лінії бонових загороджень
фото: Кримський вітер

Росіяни посилюють оборону Севастопольської бухти

Окупанти продовжують нарощувати систему захисту від українських морських дронів у тимчасово окупованому Криму. Нову лінію бонів розгорнули безпосередньо всередині акваторії Севастополя.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингову групу телеграм-каналу «Кримський вітер».

Повідомляється, окрім трьох основних ліній загороджень на вході до головної бухти міста, додаткові елементи захисту з’явилися в центральній частині акваторії. Зокрема, нову лінію бонів зафіксовано на ділянці від причалу №8 до Аполлонової бухти. Також окупанти почали облаштовувати індивідуальні загородження навколо окремих причалів, де базуються катери та допоміжні судна Чорноморського флоту РФ.

Водночас біля причалу №8 та Куриної пристані зараз немає не лише бойових кораблів, а навіть катерів. Таким чином, російські військові продовжують посилювати інженерний захист Севастопольської бухти, навіть попри те, що частина причалів залишається фактично порожньою.

«Главком» писав, що Зеленський посилив курс на підтримку кримських татар. Президент України Володимир Зеленський підписав укази №289/2026 і №293/2026, якими відзначив державними нагородами низку представників кримськотатарського народу та доручив уряду визначити правовий статус Меджлісу. Згідно з указом про нагородження, за вагомий внесок у зміцнення державності, захист суверенітету та розвиток суспільного життя низку діячів відзначили орденами «За заслуги» різних ступенів. Зокрема, орден І ступеня отримав заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров.

Нагадаємо, що мусульманська спільнота України та кримськотатарський народ зустрічають в умовах агресії уже 13-й Рамадан. Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що наступний Рамадан буде у мирі. 

Читайте також:

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua