Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп заявив, що США домовилися про завершення війни з Іраном

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп заявив, що США домовилися про завершення війни з Іраном
Трамп: Ми щойно досягли відмінної угоди про завершення війни з Іраном, і ми чекатимемо на фіналізацію документів
фото: The New York Times

Американський президент зауважив, що найближчими днями відбудеться підписання документів 

Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчими днями очікується фіналізація та підписання угоди про завершення війни з Іраном. Про це пише «Главком» із посиланням на Fox news.

За словами Трампа, сторони вже досягли відповідних домовленостей. Офіційне підписання документів, найімовірніше, відбудеться на території Європи.

Американський лідер повідомив, що сам не зможе бути присутнім на церемонії, тому для підписання договору до Європи вже цими вихідними може вирушити віцепрезидент Джей Ді Венс у супроводі американської делегації.

Трамп також підкреслив, що одразу після офіційного підписання документів буде відновлено вільне судноплавство через Ормузьку протоку. Розблокування цієї стратегічної акваторії може відбутися вже наприкінці поточного тижня.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановані на вечір удари та бомбардування Ірану після того, як переговори з Тегераном були винесені на найвищий рівень керівництва Ісламської Республіки та отримали схвалення. 

За словами Трампа, сторони досягли домовленостей щодо ключових параметрів майбутньої угоди. «Я, як Президент Сполучених Штатів Америки, скасував заплановані удари та бомбардування Ірану цього вечора», – написав він.

Нагадаємо, президента США Дональда Трампа журналісти на брифінгу поцікавились, чого він бажає у день свого народження. Трамп відповів: «Миру для всього світу», і одночасно пригрозив Ірану ударами.

Напередодні президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп виступив із різкою заявою на адресу влади Ірану, звинувативши Тегеран у надмірному затягуванні переговорного процесу про врегулювання кризи.

Теги: Іран війна Дональд Трамп переговори Джей Ді Венс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Навіть невдоволені Путіним групи часто бояться падіння диктатора більше, ніж збереження його влади
Чи спроможні російські еліти усунути Путіна?
28 травня, 20:10
Ноам Беттан представив Ізраїль на Євробаченні 2026
Ізраїль підкорив сцену Євробачення 2026 попри бойкоти та скандали (відео)
13 травня, 02:26
Українські митці представили у США роботи про втрату дому та пам’ять
Роботи українських митців стали частиною великої виставки у США
20 травня, 15:50
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 931 танк
Втрати ворога станом на 14 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
14 травня, 06:58
Євросоюз може змінити підхід до українських чоловіків у Європі
Євросоюз задумався над змінами правил для українців під тимчасовим захистом
19 травня, 18:14
Пошкоджений житловий будинок у Зеленограді, Росія, після удару безпілотника
Як атаки дронів змінюють життя росіян – репортаж The New York Times
24 травня, 17:15
Офіцер Генштабу мав інвалідність II групи
Присвятив армії 37 років життя. Згадаймо Володимира Хохленка
5 червня, 09:00
Osiris пройшов понад 3 тис. км оперативних випробувань в Україні без жодної залежності від GPS
Українські дрони отримали навігацію як у Tomahawk
9 червня, 13:39
В Україні триває 1569-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2026 року
Вчора, 08:15

Політика

Трамп заявив, що верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї схвалив угоду зі США
Трамп заявив, що верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї схвалив угоду зі США
Трамп розповів, що передбачає угода з Іраном
Трамп розповів, що передбачає угода з Іраном
CNN: Трамп здивував Нетаньягу новиною про угоду з Іраном
CNN: Трамп здивував Нетаньягу новиною про угоду з Іраном
Трамп заявив, що США домовилися про завершення війни з Іраном
Трамп заявив, що США домовилися про завершення війни з Іраном
Келлог побачив позитив у призупиненні переговорів між Україною, США та Росією
Келлог побачив позитив у призупиненні переговорів між Україною, США та Росією
Трамп скасував удари по Ірану
Трамп скасував удари по Ірану

Новини

ШІ проти ворожого тилу: як Україна підвищує ефективність ударів middle strike
Вчора, 17:58
Легендарний сом з варшавського озера, якого виловив українець, вижив: де мешкає зараз (фото, відео)
Вчора, 15:50
Росія засекретила інформацію про збільшення державного боргу
10 червня, 21:06
США вимагають від Європи закрити кордони через Еболу перед ЧС-2026
10 червня, 03:50
Ворог почав застосовувати дрони на частотах, які не бачить більшість детекторів – Флеш
9 червня, 21:36
НАSА розкрило деталі та екіпаж місії «Артеміда-3»
9 червня, 20:46

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua