Трамп заявив, що США домовилися про завершення війни з Іраном

Трамп: Ми щойно досягли відмінної угоди про завершення війни з Іраном, і ми чекатимемо на фіналізацію документів

Американський президент зауважив, що найближчими днями відбудеться підписання документів

Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчими днями очікується фіналізація та підписання угоди про завершення війни з Іраном. Про це пише «Главком» із посиланням на Fox news.

За словами Трампа, сторони вже досягли відповідних домовленостей. Офіційне підписання документів, найімовірніше, відбудеться на території Європи.

Американський лідер повідомив, що сам не зможе бути присутнім на церемонії, тому для підписання договору до Європи вже цими вихідними може вирушити віцепрезидент Джей Ді Венс у супроводі американської делегації.

Трамп також підкреслив, що одразу після офіційного підписання документів буде відновлено вільне судноплавство через Ормузьку протоку. Розблокування цієї стратегічної акваторії може відбутися вже наприкінці поточного тижня.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановані на вечір удари та бомбардування Ірану після того, як переговори з Тегераном були винесені на найвищий рівень керівництва Ісламської Республіки та отримали схвалення.

За словами Трампа, сторони досягли домовленостей щодо ключових параметрів майбутньої угоди. «Я, як Президент Сполучених Штатів Америки, скасував заплановані удари та бомбардування Ірану цього вечора», – написав він.

Нагадаємо, президента США Дональда Трампа журналісти на брифінгу поцікавились, чого він бажає у день свого народження. Трамп відповів: «Миру для всього світу», і одночасно пригрозив Ірану ударами.

Напередодні президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп виступив із різкою заявою на адресу влади Ірану, звинувативши Тегеран у надмірному затягуванні переговорного процесу про врегулювання кризи.