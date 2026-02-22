Головна Світ Політика
search button user button menu button

Індія відкладає торговельні переговори зі США: що відомо

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Індія відкладає торговельні переговори зі США: що відомо
Раніше США обіцяли знизити штрафні тарифи для Індії з 25% до 18%
фото: Reuters

Після того, як Верховний суд відхилив тарифи Трампа, Індія заявила про нові плани співпраці зі США

Глобальна торговельна стабільність опинилася під загрозою після того, як Верховний суд США заблокував основний пакет тарифів президента Дональда Трампа. У відповідь Нью-Делі терміново відклало візит своєї делегації до Вашингтона, намагаючись оцінити нові умови гри в умовах юридичного та економічного безладу в Штатах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

У п'ятницю, 20 лютого, Верховний суд США визнав незаконними масштабні тарифи Трампа, запроваджені через механізм надзвичайного стану (IEEPA). Проте вже в суботу президент США підписав новий указ, запровадивши тимчасовий глобальний тариф у 15% (максимальний рівень за законом 1974 року) на весь імпорт, щоб обійти рішення суду.

Саме ця миттєва зміна ставок – з анонсованих раніше 10% до 15% – стала причиною зупинки переговорів.

Індійська делегація мала вилетіти до США цієї неділі, щоб фіналізувати «тимчасову угоду».

Раніше США обіцяли знизити штрафні тарифи для Індії з 25% до 18% (запроваджені раніше через закупівлю російської нафти).

Оскільки суд скасував попередні 25% тарифи, Індія тепер не хоче «платити» за знижку, яка фактично стала непотрібною. Новий базовий рівень у 15% для всього світу ставить під сумнів доцільність угоди на рівні 18%.

Згідно з рамковою угодою, Індія зобов'язалася закупити американських товарів на астрономічну суму – $500 млрд протягом 5 років. Це включало енергоносії та коксівне вугілля, літаки та авіаційні запчастини (зокрема від Boeing) та технологічну продукцію та дорогоцінні метали.

Замість цього США мали надати індійському експорту (текстиль, ліки, ювелірні вироби) пільговий доступ до свого ринку.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виступив із безпрецедентно різкою критикою на адресу Верховного суду після того, як його тарифний режим був визнаний незаконним. У 45-хвилинній промові з Білого дому Трамп перейшов на особистості, розділивши суддів на «патріотів» та тих, кому має бути «соромно перед своїми родинами». Незважаючи на консервативну більшість у суді, рішення про скасування глобальних тарифів Трампа було ухвалене більшістю у шість голосів. Автором вердикту став головний суддя Джон Робертс. Найбільш болючим для Трампа стало те, що до ліберальних суддів («демократів у суді», як назвав їх президент) приєдналися Ніл Горсач та Емі Коні Барретт – особи, яких він сам призначив під час свого першого терміну.

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп Індія тарифи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Раніше глава Білого дому стверджував, що мита є важливою частиною його здатності укладати мирні угоди
Верховний суд США визнав мита Трампа незаконними
20 лютого, 17:14
Генсек НАТО заявив, що США роблять саме те, що потрібно Україні
Мирні переговори. Генсек НАТО пояснив, чому несправедливо критикувати США
12 лютого, 13:35
Трамп підтримав Венса
«Людям він подобається». Трамп відреагував на освистування Венса на відкритті Олімпіади
7 лютого, 20:54
Зеленський відповів на питання, чи довіряє він гарантіям безпеки США
Зеленський відповів на питання, чи довіряє він гарантіям безпеки США
7 лютого, 13:14
Переговори США та Ірану в Омані завершилися домовленістю про нову зустріч
США та Іран завершили ядерні переговори в Омані
6 лютого, 17:11
Федеральний агент кидає зброю для розгону натовпу під сльозогінний газ під час сутичок у Міннеаполісі
CNN: Стрілянина в Міннесоті перетворила боротьбу з імміграцією на національну розплату
27 сiчня, 01:15
Рютте застеріг Європу від ілюзій щодо самостійної оборони без участі США
Рютте застеріг Європу від ілюзій щодо самостійної оборони без участі США
27 сiчня, 00:27
WP: Трамп похвалив солдатів Великої Британії після критики щодо їх ролі у війні в Афганістані
WP: Трамп похвалив солдатів Великої Британії після критики щодо їх ролі у війні в Афганістані
26 сiчня, 05:39
Дональд Трамп прокоментував переговори із Зеленським
Трамп прокоментував зустріч із Зеленським
22 сiчня, 16:14

Політика

Індія відкладає торговельні переговори зі США: що відомо
Індія відкладає торговельні переговори зі США: що відомо
Спецпредставник Трампа припустив можливість зустрічі Зеленського та Путіна найближчим часом
Спецпредставник Трампа припустив можливість зустрічі Зеленського та Путіна найближчим часом
NYT: Потенційна війна проти Ірану може стати катастрофою для США
NYT: Потенційна війна проти Ірану може стати катастрофою для США
Росія вдарила по американському заводу на Сумщині: МЗС заявило про економічний терор
Росія вдарила по американському заводу на Сумщині: МЗС заявило про економічний терор
CNN: Прорахунок Путіна в Україні виснажив Росію та змінив світову ієрархію
CNN: Прорахунок Путіна в Україні виснажив Росію та змінив світову ієрархію
Верховний суд США зробив Трампу подарунок. Пояснення CNN
Верховний суд США зробив Трампу подарунок. Пояснення CNN

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Сьогодні, 08:00
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Сьогодні, 07:30
Масниця 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 06:55
В Україні невеликий сніг: погода на 22 лютого
Сьогодні, 05:59
В Україні сніг та ожеледь: погода на 21 лютого
Вчора, 05:59
Словаччина затримала українця з розшуку Інтерполу після крадіжки у супермаркеті
20 лютого, 21:25

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua