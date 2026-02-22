Індія відкладає торговельні переговори зі США: що відомо

Раніше США обіцяли знизити штрафні тарифи для Індії з 25% до 18%

Після того, як Верховний суд відхилив тарифи Трампа, Індія заявила про нові плани співпраці зі США

Глобальна торговельна стабільність опинилася під загрозою після того, як Верховний суд США заблокував основний пакет тарифів президента Дональда Трампа. У відповідь Нью-Делі терміново відклало візит своєї делегації до Вашингтона, намагаючись оцінити нові умови гри в умовах юридичного та економічного безладу в Штатах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

У п'ятницю, 20 лютого, Верховний суд США визнав незаконними масштабні тарифи Трампа, запроваджені через механізм надзвичайного стану (IEEPA). Проте вже в суботу президент США підписав новий указ, запровадивши тимчасовий глобальний тариф у 15% (максимальний рівень за законом 1974 року) на весь імпорт, щоб обійти рішення суду.

Саме ця миттєва зміна ставок – з анонсованих раніше 10% до 15% – стала причиною зупинки переговорів.

Індійська делегація мала вилетіти до США цієї неділі, щоб фіналізувати «тимчасову угоду».

Раніше США обіцяли знизити штрафні тарифи для Індії з 25% до 18% (запроваджені раніше через закупівлю російської нафти).

Оскільки суд скасував попередні 25% тарифи, Індія тепер не хоче «платити» за знижку, яка фактично стала непотрібною. Новий базовий рівень у 15% для всього світу ставить під сумнів доцільність угоди на рівні 18%.

Згідно з рамковою угодою, Індія зобов'язалася закупити американських товарів на астрономічну суму – $500 млрд протягом 5 років. Це включало енергоносії та коксівне вугілля, літаки та авіаційні запчастини (зокрема від Boeing) та технологічну продукцію та дорогоцінні метали.

Замість цього США мали надати індійському експорту (текстиль, ліки, ювелірні вироби) пільговий доступ до свого ринку.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виступив із безпрецедентно різкою критикою на адресу Верховного суду після того, як його тарифний режим був визнаний незаконним. У 45-хвилинній промові з Білого дому Трамп перейшов на особистості, розділивши суддів на «патріотів» та тих, кому має бути «соромно перед своїми родинами». Незважаючи на консервативну більшість у суді, рішення про скасування глобальних тарифів Трампа було ухвалене більшістю у шість голосів. Автором вердикту став головний суддя Джон Робертс. Найбільш болючим для Трампа стало те, що до ліберальних суддів («демократів у суді», як назвав їх президент) приєдналися Ніл Горсач та Емі Коні Барретт – особи, яких він сам призначив під час свого першого терміну.