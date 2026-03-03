Іран похизувався на переговорах, що може створити 11 ядерних бомб – Віткофф

Віткофф зауважив, що під час першої зустрічі іранські переговорники хвалилися, що мають «невід'ємне право» збагачувати своє ядерне паливо

Спецпосланець США: На тій першій зустрічі обидва іранські перемовники прямо сказали нам – без сорому – що вони контролюють 460 кілограмів 60% (збагаченого урану)

Спеціальний посланець США Стів Віткофф заявив, що під час першого раунду переговорів іранські представники хвалилися, що мають достатньо високозбагаченого урану для виготовлення 11 ядерних бомб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times of Israel.

«На тій першій зустрічі обидва іранські перемовники прямо сказали нам – без сорому – що вони контролюють 460 кілограмів 60% (збагаченого урану) і усвідомлюють, що з цього можна виготовити 11 ядерних бомб», – пригадав Віткофф.

Однак США стверджують, що знищили ядерні об'єкти Ірану, тому він не повинен мати можливості перетворити цей збагачений уран на бомбу. Проте Віткофф каже, що іранські перемовники «пишалися тим, що уникнули всіх видів протоколів нагляду, щоб дістатися до місця, де вони могли б створити 11 ядерних бомб».

Спеціальний посланець США зазначив, що під час тієї першої зустрічі іранські перемовники також хвалилися, що мають «невід'ємне право» збагачувати своє ядерне паливо.

«Ми відповіли, що президент вважає, що ми маємо невід'ємне право зупинити вас», – додав Віткофф.

Спецпосланець підкреслив, що президент США Дональд Трамп відправив його та Джареда Кушнера на переговори з Іраном, щоб досягти угоди, за якою Тегеран погодиться ліквідувати свою ракетну програму, припинити підтримку своїх союзників, ліквідувати свій військово-морський флот, «щоб ми могли мати свободу на морях», та припинити збагачення урану.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс розкрив мотиви рішення Дональда Трампа щодо проведення масштабної військової операції проти Ірану. В інтерв'ю Fox News він зазначив, що президент прагне не просто тимчасового стримування ядерних амбіцій Тегерана, а повної гарантії того, що країна ніколи не отримає таку зброю. На думку Трампа, досягти цього можна лише через фундаментальну зміну мислення та підходів іранського керівництва.

Раніше Трамп дав зрозуміти, що не виключає введення американських сил на територію Ірану, операція проти якого наразі обмежується ударами з повітря.