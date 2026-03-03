Головна Світ Політика
search button user button menu button

Іран похизувався на переговорах, що може створити 11 ядерних бомб – Віткофф

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Іран похизувався на переговорах, що може створити 11 ядерних бомб – Віткофф
Віткофф зауважив, що під час першої зустрічі іранські переговорники хвалилися, що мають «невід'ємне право» збагачувати своє ядерне паливо
фото: АР

Спецпосланець США: На тій першій зустрічі обидва іранські перемовники прямо сказали нам – без сорому – що вони контролюють 460 кілограмів 60% (збагаченого урану)

Спеціальний посланець США Стів Віткофф заявив, що під час першого раунду переговорів іранські представники хвалилися, що мають достатньо високозбагаченого урану для виготовлення 11 ядерних бомб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times of Israel.

«На тій першій зустрічі обидва іранські перемовники прямо сказали нам – без сорому – що вони контролюють 460 кілограмів 60% (збагаченого урану) і усвідомлюють, що з цього можна виготовити 11 ядерних бомб», – пригадав Віткофф.

Однак США стверджують, що знищили ядерні об'єкти Ірану, тому він не повинен мати можливості перетворити цей збагачений уран на бомбу. Проте Віткофф каже, що іранські перемовники «пишалися тим, що уникнули всіх видів протоколів нагляду, щоб дістатися до місця, де вони могли б створити 11 ядерних бомб».

Спеціальний посланець США зазначив, що під час тієї першої зустрічі іранські перемовники також хвалилися, що мають «невід'ємне право» збагачувати своє ядерне паливо.

«Ми відповіли, що президент вважає, що ми маємо невід'ємне право зупинити вас», – додав Віткофф.

Спецпосланець підкреслив, що президент США Дональд Трамп відправив його та Джареда Кушнера на переговори з Іраном, щоб досягти угоди, за якою Тегеран погодиться ліквідувати свою ракетну програму, припинити підтримку своїх союзників, ліквідувати свій військово-морський флот, «щоб ми могли мати свободу на морях», та припинити збагачення урану.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс розкрив мотиви рішення Дональда Трампа щодо проведення масштабної військової операції проти Ірану. В інтерв'ю Fox News він зазначив, що президент прагне не просто тимчасового стримування ядерних амбіцій Тегерана, а повної гарантії того, що країна ніколи не отримає таку зброю. На думку Трампа, досягти цього можна лише через фундаментальну зміну мислення та підходів іранського керівництва.

Раніше Трамп дав зрозуміти, що не виключає введення американських сил на територію Ірану, операція проти якого наразі обмежується ударами з повітря.

Читайте також:

Теги: Іран ядерна зброя Стів Віткофф

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

4 лютого в Абу-Дабі розпочалися переговори
РФ, Україна та США домовилися про обмін полоненими – Віткофф
5 лютого, 12:31
Вертоліт вилетів з лісозаготівельної ділянки за 130 км від села Амаранка
Зникнення гелікоптера в РФ та катастрофа військового літака в Ірані: що відомо
20 лютого, 07:14
Ціни на сиру нафту піднялися до шестимісячного максимуму
Нафта подорожчала вперше за три тижні
20 лютого, 09:29
Трамп: США знищать ракети Ірану та зрівняють із землею ракетну промисловість Тегерану
Іранський режим загрожує США – Трамп
28 лютого, 09:53
Виконання польотів у DXB та Dubai World Central – Al Maktoum International (DWC) призупинено до подальшого повідомлення
Дубай зупинив роботу головних аеропортів на невизначений час
28 лютого, 14:46
Тегеран у суботу під час атаки США та Ізраїля
Ізраїльські військові заявили про удари по десятках цілей в Ірані
1 березня, 22:45
Лондон вивів дипломатів з Ірану через безпекову ситуацію
Британія вивела персонал посольства з Ірану
27 лютого, 17:47
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї вижив після американо-ізраїльської атаки
Наслідки атаки на Іран: МЗС повідомило, чи вижили аятола Хаменеї та президент Пезешкіан
28 лютого, 17:35
Рубіо заявив, що найважчі удари по Ірану ще попереду
Рубіо заявив, що найважчі удари по Ірану ще попереду
Сьогодні, 01:29

Політика

Греція викрила шпигуна біля військової бази США
Греція викрила шпигуна біля військової бази США
Загострення ситуації на Близькому Сході. Генсек НАТО дав Україні обіцянку
Загострення ситуації на Близькому Сході. Генсек НАТО дав Україні обіцянку
США закликали американців терміново виїхати з країн Близького Сходу
США закликали американців терміново виїхати з країн Близького Сходу
Меланія Трамп вперше очолила засідання Радбезу ООН
Меланія Трамп вперше очолила засідання Радбезу ООН
Іран похизувався на переговорах, що може створити 11 ядерних бомб – Віткофф
Іран похизувався на переговорах, що може створити 11 ядерних бомб – Віткофф
Вибухи на Близькому Сході, заяви США про війну з Іраном: головне за ніч
Вибухи на Близькому Сході, заяви США про війну з Іраном: головне за ніч

Новини

В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Сьогодні, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
Вчора, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
Вчора, 21:00
МПК заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
Вчора, 16:37
ФІДЕ пояснила повернення прихильника війни проти України в рейтинг «помилкою»
Вчора, 13:31
Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Вчора, 08:35

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua