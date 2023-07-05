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Можливі провокації росіян на ЗАЕС: Зеленський провів переговори з Макроном

Діана Гасюк
glavcom.ua
Можливі провокації росіян на ЗАЕС: Зеленський провів переговори з Макроном
Володимир Зеленський та Еммануель Макрон
фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський попередив Еммануеля Макрона про підготовку окупаційними військами небезпечних провокацій на Запорізькій АЕС

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідером Франції Еммануелем Макроном та попередив його, що РФ готує провокації на Запорізькій АЕС. Про це Зеленський повідомив у Telegram

«Попередив Еммануеля Макрона про підготовку окупаційними військами небезпечних провокацій на Запорізькій АЕС. Домовилися тримати ситуацію на максимальному контролі разом із МАГАТЕ», - розповів Зеленський. 

Він додав, що також обговорив з французьким лідером ситуацію в Росії, на полі бою та саміт НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі. 

«Після дій Пригожина весь світ побачив, що у Росії немає простору для маневрів на полі бою. А для нас навпаки відкривається вікно можливостей. Треба діяти рішуче – і військово, і політично. Тому дуже важливо, щоб саміт у Вільнюсі був результативним», - наголосив Зеленський. 

Раніше повідомлялося, що російські загарбники ймовірно планують вночі влаштувати теракт на Запорізькій АЕС, тому розганяють у своїх телеграм-каналах інформацію про те, що Україна, нібито, збирається своїми безпілотниками та ракетою влаштувати катастрофу у ніч на 5 липня.

Як заявив гендиректор МАГАТЕ Гроссі, Запорізька атомна електростанція втратила зв'язок зі своєю головною зовнішньою лінією електропередачі. Станція тепер працює від нещодавно відновлених резервних джерел живлення для отримання електроенергії, необхідної для виконання основних функцій ядерної безпеки. 

Також голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер вважає, що в разі підриву росіянами окупованої ними Запорізької АЕС наслідки теракту «вийдуть за межі типової проблеми безпеки» й торкнуться всього світу.

Читайте також: Росія готує провокації на ЗАЕС: звернення Генштабу
Теги: Еммануель Макрон МАГАТЕ теракт росія

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