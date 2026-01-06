Головна Світ Політика
СБУ уразила арсенал боєприпасів у Костромській області та нафтобазу в Липецькій області

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
СБУ уразила арсенал боєприпасів у Костромській області та нафтобазу в Липецькій області
СБУ атакувала ключовий арсенал та нафтобазу в РФ
фото: СБУ

Арсенал був важливий для ворога, оскільки з нього постачалися боєприпаси для складів нижчого рівня західного та центрального напрямків
 

Далекобійні дрони Центру спецоперацій «Альфа» СБУ успішно відпрацювали по двох ворожих об’єктах у тилу РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела у СБУ.

У Нейському районі Костромської області спалахнула масштабна «бавовна» на арсеналі №100 Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ).

На цьому складі всю ніч лунали потужні вибухи внаслідок детонації боєприпасів. Місцева влада розпочала евакуацію населення з прилеглих населених пунктів. Це був важливий для ворога арсенал, оскільки з нього постачалися боєприпаси для складів нижчого рівня західного та центрального напрямків.

Дрони «Альфи» СБУ також вразили нафтобазу «Геркон Плюс» у н.п. Стрєлєцкіє Хутора Липецької області. Внаслідок атаки там розпочалася інтенсивна пожежа. Ця нафтобаза забезпечувала нафтопродуктами три області: Тамбовську, Воронезьку та Липецьку.

«У Новому році СБУ продовжує успішно працювати по військових та нафтових об’єктах рф, зменшуючи спроможність ворога забезпечувати свою армію боєприпасами та паливом. Усі російські тилові об’єкти, які працюють на війну проти України, є абсолютно законними цілями», – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, 23 грудня Служба безпеки оприлюднила нові деталі підготовки до підриву російського підводного човна в порту Новоросійськ. Одним із ключових етапів цієї спецоперації стало виведення з ладу російського протичовнового літака, який міг перешкодити ураженню ворожої субмарини.

Теги: СБУ соцмережі дрон пожежа вибух росія

Новини

Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
Сьогодні, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
Вчора, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
4 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
