Зеленський прибув до Парижа

Президент проведе зустріч з Еммануелем Макроном

Президент України Володимир Зеленський прибув у Париж на зустріч з лідерами «коаліції охочих». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента.

За даними речника президента, спочатку запланована зустріч Зеленського з Еммануелем Макроном, а потім їхні спільні переговори зі американськими переговорниками Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

«Сьогодні тут будуть важливі перемовини на рівні лідерів Коаліції охочих, з Генеральним секретарем НАТО та зустріч із представниками американської переговорної команди.Перемовини, які мають дати більше захисту та сили для України. Ми розраховуємо на підтримку партнерів і кроки, які зможуть гарантувати реальну безпеку для нашого народу», – зазначив президент.

Опісля засідання «коаліції охочих» буде спільна пресконференція Зеленського, Макрона, Кіра Стармера та Фрідріха Мерца.

Зауважимо, що до українського президента Володимира Зеленського у французькій столиці приєднаються понад 27 лідерів, а також високопоставлені американські переговорники Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Це частина ширших зусиль, спрямованих на формування спільної позиції України, Європи та США, яку потім можна буде представити Росії.

Нагадаємо, начальники генеральних штабів збройних сил країн «коаліції охочих» під час зустрічі в Парижі обговорили гарантії безпеки для України та механізми їхньої практичної реалізації. Начальник Генштабу ЗС Франції генерал Фаб'єн Мандон заявив: «Гарантії безпеки в Україні та умови їхньої реалізації були в центрі обговорень під час відеоконференції з начальниками генеральних штабів збройних сил коаліції охочих».