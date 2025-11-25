Ердоган пропонує Стамбул як майданчик для відновлення переговорів України та РФ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запевнив, що Анкара продовжуватиме дипломатичні зусилля

Туреччина висловила готовність знову стати місцем проведення переговорів між Україною та Росією. Їх можна було б організувати у Стамбулі. Про це заявив голова комунікаційного управління при президенті Туреччини Бурханеттін Дуран, повідомляє «Главком».

За його словами, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який взяв участь у зустрічі «коаліції рішучих», запевнив, що Анкара продовжуватиме дипломатичні зусилля. Вони спрямовані на сприяння прямим контактам між двома країнами для досягнення справедливого і тривалого миру.

«Президент також наголосив, що прямі переговори між сторонами можуть відбуватися в Стамбулі, і Туреччина перебуває в контакті з українською та російською сторонами для організації цього процесу», – підкреслив Дуран.

На цій же зустрічі прозвучала пропозиція про те, що встановлення режиму припинення вогню навколо енергетичної та портової інфраструктури обох країн могло б створити сприятливе підґрунтя для переговорів щодо мирної угоди.

Нагадаємо, переговорний процес стартував майже три тижні тому з базового документа, який був представлений обом сторонам та доопрацьовувався з урахуванням їхніх пропозицій. Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що за десять місяців роботи команда вже добре розуміє пріоритети, «червоні лінії» та ключові питання для кожної сторони. Це знання дозволило створити базовий документ, який залишається в роботі.

До слова, Білий дім запевнив, що протягом останнього тижня Сполучені Штати досягли значного прогресу на шляху до укладення мирної угоди, залучивши до переговорів як Україну, так і Росію. «Є кілька делікатних, але не непереборних деталей, які необхідно вирішити і які вимагатимуть подальших переговорів між Україною, Росією та Сполученими Штатами», – написала речниця Білого дому Керолайн Левітт.