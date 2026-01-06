Головна Світ Політика
Битва за безпекові гарантії: повний графік візиту Зеленського до Парижа

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
фото: Володимир Зеленський/Facebook

Засідання «коаліції охочих» на рівні лідерів держав-учасниць заплановане на 16:10 за Києвом

6 січня в столиці Франції пройде зустріч лідерів «коаліції охочих», країн, які підтримують Україну у війні з Росією. Зеленський братиме участь у цьому засіданні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прессужбу глави держави. 

Під час візиту Зеленський матиме зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном, а потім спільну з ним зустріч із американськими переговорниками: спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом, і зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Також українська переговорна команда на чолі з президентом проведе зустріч з американською.

«Ми очікуємо, що у Парижі буде 27 учасників «коаліції рішучих» на рівні глав держав та урядів. Загалом чекаємо на представників 35 держав і міжнародних організацій», – повідомив посадовець адміністрації президента Макрона. Він наголосив, що«справжнім досягненням» є те, що «вперше з 27 березня 2025 року в Парижі «коаліція рішучих» збирається очно у повному складі». 

Засідання «коаліції охочих» на рівні лідерів держав-учасниць заплановане на 16:10 за Києвом.

Делегації, які візьмуть кчасть у зустрічі коаліції охочих 6 січня 2026 року
Делегації, які візьмуть кчасть у зустрічі коаліції охочих 6 січня 2026 року
фото: glavcom.ua

До «коаліції охочих» у Парижі також долучаться:

  • Урсула фон дер Ляєн – президентка Європейської комісії.
  • Антоніу Кошта – президент Європейської ради.
  • Марк Рютте – Генеральний секретар НАТО.
  • Алексус Гринкевич – генерал Повітряних сил США, верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі.
  • Кая Каллос – високий представник ЄС.

Орієнтовно о 18:15 відбудеться спільна пресконференція президента Зеленського та лідерів формату Е3: Макрона, Стармера, Мерца.

Також ввечері буде окрема зустріч української переговорної команди на чолі з президентом Володимиром  Зеленським та американської, яку проведуть Стів Віткофф та  Джаред Кушнер.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський прибув у Париж на зустріч з лідерами «коаліції охочих». Раніше повідомлялося, що начальники генеральних штабів збройних сил країн «коаліції охочих» під час зустрічі в Парижі обговорили гарантії безпеки для України та механізми їхньої практичної реалізації. Начальник Генштабу ЗС Франції генерал Фаб'єн Мандон заявив: «Гарантії безпеки в Україні та умови їхньої реалізації були в центрі обговорень під час відеоконференції з начальниками генеральних штабів збройних сил коаліції охочих».

