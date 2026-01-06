Венесуелу накрила хвиля репресій після повалення Мадуро – FT

Указ про надзвичайний стан зобов’язує силові структури негайно затримувати осіб, яких підозрюють у підтримці США

Влада Венесуели розпочала нову хвилю репресій після того, як Сполучені Штати арештували очільника країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Венесуельські профспілки заявили про затримання 14 журналістів і медіапрацівників, серед яких 11 представляли іноземні ЗМІ. Згодом чотирьох із них звільнили, однак про особи та місце перебування решти нічого не відомо.

За інформацією Національного синдикату працівників преси Венесуели, більшість арештів сталася поблизу будівлі Національної асамблеї. Указ про надзвичайний стан, датований 3 січня, зобов’язував органи влади негайно розшукувати й затримувати будь-кого, кого підозрюють у сприянні або підтримці збройного нападу США на територію країни.

Один із правозахисників зазначив, що в понеділок, 5 січня, тиск з боку влади різко зріс: силовики перевіряли мобільні телефони громадян у пошуках матеріалів, які могли б свідчити про підтримку дій США.

Парамілітарні загони були приведені в готовність, а навколо столиці встановили блокпости. Значна частина цих формувань підпорядковується міністру внутрішніх справ Діосдадо Кабелло, який також контролює поліцію.

Financial Times зазначає, що залишки режиму Мадуро намагаються придушити публічні прояви схвалення арешту Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес.

Режим Мадуро й до його падіння характеризувався репресіями. Влада часто жорстоко придушувала протести, а опозиціонерів переслідували, заарештовували або змушували втікати. За даними місцевої правозахисної організації Foro Penal, у країні налічується 863 політичних в'язні.

Нагадаємо, після усунення від влади Ніколаса Мадуро президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон переріс традиційну «доктрину Монро», жартома назвавши новий курс «доктриною Донро». Оглядач The Financial Times Гідеон Рахман зазначає, що венесуельська операція стала яскравим підтвердженням намірів Білого дому встановити повне домінування у Західній півкулі, що зафіксовано в оновленій стратегії нацбезпеки США.

До слова, адміністрація президента США Дональда Трампа вимагає від виконувачки обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес вжити низку проамериканських заходів.