Розвідка: РФ не здатна повноцінно задіяти Північний морський шлях

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Північний морський шлях залишається недоступним для повноцінного використання Росією
фото: Pexels

Теоретично Москва розраховує на участь Китаю в розвитку північної портової інфраструктури

Плани Москви перетворити Північний морський шлях (ПМШ) на повноцінну транспортну артерію впираються в базову інфраструктурну неспроможність. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

«Лише протягом наступних п'яти років порти вздовж ПМШ потребують днопоглиблення загальним обсягом близько 60 млн кубічних метрів. Аналогічні роботи необхідні й у портах в інших регіонах рф, що лише множить масштаб проблеми», – йдеться у повідомленні.

«Раніше москва системно покладалася на іноземних підрядників, які мали необхідний флот і технології для масштабного днопоглиблення. Санкційний режим фактично перекрив цей канал», – зазначає СЗРУ.

Альтернативи у вигляді власних потужностей росія так і не створила: заяви про проєктування та будівництво земснарядів на адміралтейських верфях у санкт-петербурзі залишаються деклараціями без практичного результату.

«Реальні цифри виглядають показово. У 2025 році рф змогла власними силами виконати днопоглиблення в усіх портах країни лише на рівні приблизно 2,2 млн кубічних метрів. На тлі заявлених потреб це граничний обсяг, який не змінює ситуацію системно», – стверджують аналітики СЗРУ.

Теоретично Москва розраховує на участь Китаю в розвитку північної портової інфраструктури. Однак інтереси Пекіна принципово інші. КНР зацікавлена в безперервному транзиті всім маршрутом ПМШ, а не в розвитку окремих російських портів як логістичних вузлів.

У найближчі роки це означає просту реальність: великі судна проходитимуть повз, не зупиняючись. Навіть у разі, якщо Китай погодиться долучитися до днопоглиблювальних робіт, саме Пекін визначатиме, де і в яких портах вони відбуватимуться.

Для Москви це означає втрату контролю над просторовим розвитком, неможливість цілеспрямовано підтримувати окремі регіони і фактичну залежність від зовнішнього впливу, говориться у публікації.

«Сукупно ситуація демонструє системний розрив між заявленими арктичними амбіціями рф і її реальними можливостями», – резюмує СЗРУ.

Нагадаємо, довгостроковим стратегічним пріоритетом для Китаю є утвердження себе як законної, впливової та зацікавленої сторони з постійною присутністю та доступом для ведення різної діяльності в Арктиці та Антарктиці.

