Словаччина заблокувала військову допомогу Україні на €40 млн

14-й пакет оборонної допомоги від Братислави був підготовлений ще до призначення нового уряду у Словаччині

Уряд Роберта Фіцо відмовляється допомагати Києву

Новий уряд Словаччини сьогодні, 8 листопада, відмовився надати Україні 14-й пакет військової допомоги в розмірі 40,3 млн євро, який схвалило попередне міністерство оборони країни. Про це повідомляють словацькі видання Sme.sk та Tvnovyny.sk.

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Як зазначається, 14-й пакет оборонної допомоги від Братислави для Києва був підготовлений міноборони під керівництвом Мартіна Скленара до призначення нового уряду в країні.

Очікувалося, що військова допомога на загальну суму 40,3 мільйона євро складатиметься з 4 млн боєприпасів калібру 7,62 мм, 5172 одиниць великокаліберних боєприпасів до гармати калібру 125 мм, 140 ракет для ЗРК «Куб», 8 мінометів і 1200 мін.

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Нагадаємо, що раніше спікер парламенту Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що його країна нібито більше не може надавати військову допомогу Україні, оскільки їй потрібно зберегти власну обороноздатність.

До слова, новопризначений міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк пояснив, що його країна має намір змінити умови оборонної угоди з США, оскільки тепер відмовляється надсилати Україні нові партії зброї та боєприпасів із власних складів.