Україна зробила перший крок із синхронізації санкцій Ради ЄС

Раніше президент України доручив урядовцям краще синхронізувати санкції проти РФ

Кабінет міністрів доручив схвалити та внести у триденний строк на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування санкцій проти фізичних та юридичних осіб відповідно до рішення Ради ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розпорядження уряду № 1192-р.

Уряд наказав Міністерству закордонних справ, Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства, Міністерству фінансів, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству юстиції, Міністерству оборони, Міністерству розвитку громад та територій, Фонду державного майна за участю Служби безпеки, Національного банку, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в межах своїх повноважень забезпечити виконання рішення РНБО про застосування санкцій, а також провести моніторинг його реалізації.

Крім того, МЗС має проінформувати ЄС, США та інших держав про синхронізацію обмежень.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав укази про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій.

Перший указ стосується проросійських пропагандистів – 14 фізичних осіб, які виправдовують збройну агресію Росії та заперечують окупацію українських територій і фінансуються коштом прибутків від вугільної промисловості на тимчасово окупованій території Донбасу.

Другим указом запроваджені санкції проти виробників і постачальників російського військово-промислового комплексу (ВПК) – 10 фізичних осіб і 31 юридичної – резидентів Росії, Китаю та Ірану. Серед них – компанії та їх керівники й власники, які пов’язані з постачанням до Росії обладнання та компонентів в обхід санкцій. Також санкції застосовані до державних органів та юридичних осіб Ірану, які постачали в Росію військову продукцію.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що під санкції вже потрапило 610 танкерів «тіньового флоту» Росії, проте необхідно додатково обмежити ще 340 суден, з яких 65 є ключовими для забезпечення агресії РФ.

Служба зовнішньої розвідки надала перші оцінки про вплив нових санкцій Заходу на Російську Федерацію. За словами президента Володимира Зеленського, прогнозовані втрати Росії від нових обмежень – не менше ніж $50 млрд на рік. Глава держави розраховує, що Захід посилить обмеження, тому що дефіциту пропозиції на ринку не очікується.