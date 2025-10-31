Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна зробила перший крок із синхронізації санкцій Ради ЄС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Україна зробила перший крок із синхронізації санкцій Ради ЄС
Україна підтримала нові санкційні рішення Ради ЄС
фото з відкритих джерел

Раніше президент України доручив урядовцям краще синхронізувати санкції проти РФ

Кабінет міністрів доручив схвалити та внести у триденний строк на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування санкцій проти фізичних та юридичних осіб відповідно до рішення Ради ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розпорядження уряду № 1192-р.

Уряд наказав Міністерству закордонних справ, Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства, Міністерству фінансів, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству юстиції, Міністерству оборони, Міністерству розвитку громад та територій, Фонду державного майна за участю Служби безпеки, Національного банку, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в межах своїх повноважень забезпечити виконання рішення РНБО про застосування санкцій, а також провести моніторинг його реалізації.

Крім того, МЗС має проінформувати ЄС, США та інших держав про синхронізацію обмежень.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав укази про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій.

Перший указ стосується проросійських пропагандистів – 14 фізичних осіб, які виправдовують збройну агресію Росії та заперечують окупацію українських територій і фінансуються коштом прибутків від вугільної промисловості на тимчасово окупованій території Донбасу.

Другим указом запроваджені санкції проти виробників і постачальників російського військово-промислового комплексу (ВПК) – 10 фізичних осіб і 31 юридичної – резидентів Росії, Китаю та Ірану. Серед них – компанії та їх керівники й власники, які пов’язані з постачанням до Росії обладнання та компонентів в обхід санкцій. Також санкції застосовані до державних органів та юридичних осіб Ірану, які постачали в Росію військову продукцію.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що під санкції вже потрапило 610 танкерів «тіньового флоту» Росії, проте необхідно додатково обмежити ще 340 суден, з яких 65 є ключовими для забезпечення агресії РФ.

Служба зовнішньої розвідки надала перші оцінки про вплив нових санкцій Заходу на Російську Федерацію. За словами президента Володимира Зеленського, прогнозовані втрати Росії від нових обмежень – не менше ніж $50 млрд на рік. Глава держави розраховує, що Захід посилить обмеження, тому що дефіциту пропозиції на ринку не очікується.

Читайте також:

Теги: Кабмін санкції Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна підтримала ініціативу щодо обміну даними між «Укртрансбезпекою» та цифровою системою ЄКМТ
В Україні з’явиться нова система електронних дозволів для перевізників
9 жовтня, 18:00
Глава української держави Володимир Зеленський пояснив, чому Угорщина наразі не підтримує Україну в її прагненнях до Європейського Союзу
Зеленський пояснив природу українофобії Орбана
9 жовтня, 11:20
ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти Росії
ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти Росії
22 жовтня, 23:07
Молдова під’єдналася до системи європлатежів
Молдова під’єдналася до системи європлатежів
6 жовтня, 19:43
Путін поїде в Будапешт, аби обговорити з Трампом завершення війни
ЄС пояснив, чи зможе Путін потрапити в Угорщину попри санкції
17 жовтня, 15:47
Бессент вважає, що тиск на економіку може змусити Путіна сісти за стіл переговорів
Очільник Мінфіну США назвав посланця Путіна пропагандистом
26 жовтня, 19:58
За словами глави держави, почалась підготовка 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії
Україна готує нові санкції проти військово-промислового комплексу РФ
29 жовтня, 21:57
Європейський Союз засудив операції Мінська пов'язані з контрабандою
ЄС погрожує Білорусі новими санкціями через метеозонди з контрабандою
Вчора, 10:45
Кабмін провів кадрові зміни
Кабмін провів кадрові зміни
Вчора, 10:22

Політика

Україна зробила перший крок із синхронізації санкцій Ради ЄС
Україна зробила перший крок із синхронізації санкцій Ради ЄС
Київ передасть партнерам список з адресами викрадених Росією українських дітей
Київ передасть партнерам список з адресами викрадених Росією українських дітей
Нардеп розповів, як європейці тиснули, аби захистити російську мову в Україні
Нардеп розповів, як європейці тиснули, аби захистити російську мову в Україні
МЗС України прокоментувало інформацію про «секретну» зустріч «коаліції охочих»
МЗС України прокоментувало інформацію про «секретну» зустріч «коаліції охочих»
Зеленський запровадив санкції проти пропагандистів та російського ВПК
Зеленський запровадив санкції проти пропагандистів та російського ВПК
Зеленський прокоментував плани Путіна щодо Покровська: «Усі знають, чим це закінчиться»
Зеленський прокоментував плани Путіна щодо Покровська: «Усі знають, чим це закінчиться»

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua