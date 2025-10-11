Головна Країна Політика
Україна запровадила чергові санкції проти РФ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Лише від червня цього року Україна ухвалила для нашої юрисдикції вже вісім санкційних пакетів
Під обмеження потрапили вісім фізичних та 14 юридичних осіб

 

У суботу, 11 жовтня, Україна запровадила нові антиросійські санкції. Під обмеження потрапили особи і компанії, які причетні до підтримки воєнної машини РФ і обходу санкцій. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє «Главком».

«Сьогодні ми синхронізували санкції з Японією – я підписав відповідний указ. У списку санкцій керівники й компанії, які забезпечують прибутками російську воєнну машину, постачають зброю, критичні компоненти, обладнання», – ідеться у повідомленні.

Тим часом на сайті Офісу президента вказано, що під санкції потрапили вісім фізичних та 14 юридичних осіб. Серед них:

  • гендиректор «Алроси» Павло Маріничев, компанія якого забезпечує російський бюджет прибутками від видобутку алмазів;
  • директор Тульського патронного заводу Сергій Лукін;
  • представник північнокорейської компанії Komid Рім Йон Хьок, який бере участь у постачанні зброї до Росії.

Крім того, санкції застосовані до підприємств російського ОПК, зокрема до «Стауту» й Центру інноваційних технологій та інжинірингу, що постачають електронні компоненти, обладнання й системи зв’язку для російської армії.

Також під санкції потрапила приватна військова компанія «Конвой», яка створена на тимчасово окупованій території України та яку фінансують російський олігарх Аркадій Ротенберг і підсанкційний банк ВТБ.

Відомо, що ПВК «Конвой» була створена восени 2022 року у тимчасово окупованому Криму. Офіційно «Конвой» не підпорядковується регулярним частинам ЗС РФ і має власну зону відповідальності та структуру управління. У 2023 році була інформація, що ПВК діє на херсонському напрямку після того, як спочатку обороняла російські логістичні лінії на трасі Мелітополь-Джанкой.

Зеленський також зазначив, що санкції проти РФ, які були запроваджені за час війни, стали глобальною формою взаємодії, яка відновлює реальну силу справедливості.

«І в Росії відчуваються наслідки санкцій світу, і буде ще більше тиску за цю війну», – написав президент.

Він поінформував, що лише від червня цього року Україна ухвалила для нашої юрисдикції вже вісім санкційних пакетів. Зокрема, синхронізовано санкції із США, Канадою, Великою Британією, Японією та всі пакети санкцій Євросоюзу.

«Загалом 281 фізична і 633 юридичні особи, і це значимі особи. Працюємо й для того, щоб були нові санкційні кроки, зокрема розраховуємо на 19-й пакет санкцій Євросоюзу», – додав глава держави.

Нагадаємо, міністри фінансів країн G7 провели онлайн-зустріч та ухвалили рішення вжити додаткових скоординованих заходів для тиску на Росію. Чиновники наголосили, що дії Росії, зокрема порушення повітряного простору НАТО, збільшення нападів на цивільне населення та пошкодження урядових і дипломатичних будівель, є неприпустимими і підривають міжнародні зусилля щодо мирного врегулювання.

До слова, Європейський Союз розробляє механізм, який дозволить фінансувати оборону та відбудову України за рахунок заморожених на Заході російських активів центрального банку.

