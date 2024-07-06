На саміті НАТО США оголосять про нові кроки посилення ППО України

Заяви, які зроблять США, стануть «частиною мосту України» до членства в НАТО

На саміті НАТО, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні, США оголосять про нові кроки для посилення протиповітряної оборони та військового потенціалу України. Про це пише The Washington Post з посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації Байдена.

Посадовець сказав, що члени Ради Україна-НАТО зустрінуться на саміті в четвер. Пізніше того ж дня Байден і президент України Володимир Зеленський проведуть захід з лідерами майже двох десятків інших країн, які провели переговори та підписали двосторонні угоди про безпеку з Україною.

«Наступного тижня ви побачите потужну демонстрацію підтримки України з боку США та союзників. Члени Альянсу вкотре підтвердять, що майбутнє України в НАТО та зроблять важливі нові заяви про те, як ми збільшуємо військову, політичну та фінансову підтримку України з боку НАТО», – заявив чиновник.

Крім того, додав він, США оголосять нові кроки задля зміцнення ППО України та військових можливостей.

Чиновник, який спілкувався з журналістами на умовах анонімності, відмовився розповісти подробиці про засоби протиповітряної оборони, про як говоритимуть США на саміті. Але минулого місяця адміністрація повідомила, що США поквапляться з постачанням ракет-перехоплювачів протиповітряної оборони в Україну, перенаправивши заплановані поставки в інші країни-союзники.

Американський посадовець додав, що ці заяви стануть «частиною мосту України» до членства в Північноатлантичному альянсі.

Нагадаємо, під час саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться з 9 по 11 липня, Україні запропонують «конкретні шляхи» для прискорення її майбутнього членства в Північноатлантичному альянсі. Про це розповів заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дуглас Джонс в інтерв'ю «Голосу Америки».

Як повідомлялося раніше, на Україну чекають хороші новини щодо постачання систем протиповітряної оборони під час саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня. Про це пише Reuters.

Неназваний високопоставлений представник Держдепартаменту США на умовах анонімності заявив, що на саміті США планують зробити кілька нових заяв з питань протиповітряної оборони для України.