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Чому Китай в’ївся на саміт миру: ISW проаналізував

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Чому Китай в’ївся на саміт миру: ISW проаналізував
Китай за допомогою зустрічей з іноземними офіційними особами, телефонних дзвінків і повідомлень у месенджері WeChat лобіює запропонований КНР і Бразилією мирний план із шести пунктів
фото з відкритих джерел

КНР повідомила державам, що розвиваються, що Швейцарський мирний саміт продовжить війну в Україні

Пекін за допомогою дипломатичних каналів намагається переконати інші країни не підтримувати Саміт миру у Швейцарії, запланований на 15-16 червня. Про це пише «Інститут вивчення війни» (ISW) у зведенні від 13 червня.

Як зазначається, 13 червня агентство Reuters повідомило, що 10 дипломатів із неназваних країн, які наразі перебувають у Пекіні, заявили, що Китай за допомогою зустрічей з іноземними офіційними особами, телефонних дзвінків і повідомлень у месенджері WeChat лобіює запропонований КНР і Бразилією мирний план із шести пунктів. Цей план передбачає проведення мирної конференції за участю України та Росії. Журналісти повідомили, що, за словами дипломатів, відкрито майбутній мирний саміт у Швейцарії Китай не критикував, але натомість робить делікатні спроби домогтися певних результатів.

За словами одного з дипломатичних джерел, КНР повідомила державам, що розвиваються, що Швейцарський мирний саміт продовжить війну в Україні. Два дипломатичних джерела заявили, що представники КНР говорили, що багато держав, що розвиваються, згодні з поглядами КНР на Швейцарський мирний саміт. Повідомляється, що в травні 2024 року президент РФ Володимир Путін попросив голову КНР Сі Цзіньпіна знехтувати мирною конференцією у Швейцарії.

Президент України Володимир Зеленський заявив 2 червня, що РФ використовує китайський вплив, щоб зірвати Глобальний саміт миру. За словами аналітиків, у Кремлі, ймовірно, намагаються використати широкі дипломатичні зв'язки для просування російських інтересів.

Китай відреагував на звинувачення щодо спроби зриву Саміту миру.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки закликали Китай взяти участь у Глобальному саміті миру щодо України, який відбудеться наступного тижня у Швейцарії.

Нагадаємо, Голобальний саміт миру у Швейцарії відбудеться 15-16 червня. На нього мають приїхати представники урядів усіх континентів. Раніше такі дати називало агентство Swissinfo з посиланням на уряд Швейцарії.

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Теги: Китай саміт

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