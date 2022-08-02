На Тайвані Ненсі Пелосі зустріли люди у синьо-жовтих масках (фото,відео)

У тайванському аеропорту перед візитом американської законодавиці зібрався мітинг

Спікерка Палати представників США прибула до Тайваню. В аеропорту її зустріли учасники мітингу на підтримку України. Відповідне відео оприлюднили місцеві ЗМІ.

Учасники акції мали маски кольорів прапора України, а також одяг з українською символікою.

Як відомо, літак Ненсі Пелосі приземлився в аеропорту Тайбея, столиці Тайваню. Літак супроводжували американські винищувачі та авіаносці.

Люди зібралися в аеропорту Тайбея

Вдень кілька китайських військових літаків пролетіли близько до середньої лінії, що розділяє Тайванську протоку, а військові кораблі пропливали впритул до неофіційної лінії розмежування, повідомило Reuters з посиланнями на джерела.

Як відомо, Ненсі Пелосі вирушила в турне країнами Азії 30 липня, повідомивши напередодні, що хоче продемонструвати підтримку Тайваню. Пелосі є давнім критиком комуністичного режиму Китаю, неодноразово засуджувала політику Пекіна в галузі прав людини, зустрічалася з дисидентами, виражала підтримку продемократичним протестам у КНР.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що кілька китайських військових літаків пролетіли близько до середньої лінії, що розділяє Тайванську протоку, незадовго до прибуття літака Ненсі Пелосі на Тайвань.

Також раніше повідомлялося, що сьогодні Китай вивів танки на пляжі навпроти Тайваню.