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Ексдиректор ЦРУ розповів, до яких слів Путіна США дарма не поставилися серйозно

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Ексдиректор ЦРУ розповів, до яких слів Путіна США дарма не поставилися серйозно
Путін та Джордж Буш-молодший
фото з відкритих джерел

За словами Леона Панетти, США могли зробити більше, щоб завадити планам Путіна напасти на Україну

Центральне розвідувальне управління США (ЦРУ) не сприйняло серйозно слова правителя Росії Володимира Путіна, сказані тодішньому главі Білого дому Джорджу Бушу-молодшому, про те, що «Україна – це навіть не країна», а також його погрози знищити Україну у випадку спроби вступити до НАТО. Про це в інтерв'ю Liga.net розповів колишній директор ЦРУ, ексміністр оборони США Леон Панетта.

Він зазначив, що у США не вірили всьому, що говорив Путін,зокрема, і щодо його слів стосовно колишніх республік СРСР, які отримали суверенітет.

«Серед іншого – про Україну. А дарма. Ми завжди сприймали колишні республіки СРСР як суверенні, які почали будувати власні держави після падіння Берлінської стіни та колапсу СРСР. Цю державність, на думку лідерів Америки, не можна було скасувати ні тоді, ні у майбутньому», – сказав Панетта.

Також, за його словами, США могли зробити більше, щоб завадити планам Путіна напасти на Україну у 2014-му та у 2022-му році.

«Одна з рис Путіна – він діє, якщо відчуває слабкість. Коли побачив нагоду, що може захопити Крим, – скористався. І не заплатив достатню ціну, що дало йому хибний меседж про США і НАТО. Так само він вдерся до Грузії, Сирії. Він атакував виборчу систему у США і продовжує це робити. Америка не відповідає Путіну достатньо. Він досі сприймає це за слабкість й користується знову і знову», – констатував політик.

Водночас Панетта підкреслив, що для ЦРУ Путін завжди був ворогом, першочерговим інтересом якого є послаблення США:

«Нас від часу встановлення вертикалі влади Путіна на початку 2000-х найбільше хвилювало, що він прийшов у Кремль, аби відновити СРСР. Бачили, що він робив усе в цьому напрямі.

При цьому, як сказав ексглава ЦРУ, Вашингтон намагався зберегти сильним НАТО.

«Альянс заснували після Другої світової війни, щоб Америка та європейські союзники не дали комунізму поширитися по Європі. Після 1991-го Альянс передусім існував для стримування Росії», – резюмував Панетта.

Раніше Трамп зізнався, що Путін посвячував його у плани напасти на Україну. 

Нагадаємо, Дональд Трамп у 2017 році питав у Володимира Путіна поради щодо України, і Путіну вдалося схилити думку Трампа на свій бік. Як пише The New York Times, посилаючись на свої джерела, 28 січня 2017 року під час першої телефонної розмови з Путіним за час свого президентства Трамп першим порушив питання про Україну, попросивши Путіна висловити свою думку.

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Теги: путін Дональд Трамп Україна Вашингтон суверенітет погрози

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