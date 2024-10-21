Результати виборів у Молдові, новий пакет допомоги від США. Головне за 21 жовтня

Другий тур президентських виборів у Молдові відбудеться 3 листопада

Результати виборів у Молдові, нова військова допомога від США, удар по Запоріжжю. «Главком» склав добірку новин 21 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

Результати виборів у Молдові

20 жовтня у Молдові пройшли вибори президента та референдум. Так, 21 жовтня Центральна виборча комісія Молдови підрахувала усі голоси виборців. Для визначення переможця на виборах президента знадобиться другий тур, оскільки жоден з 11 кандидатів не набрав більше ніж 50% голосів.

У трійці лідерів опинилися президентка Молдови і кандидатка на новий термін Майя Санду (правляча партія «Дія і Солідарність») – 42.45% голосів, колишній генпрокурор (2019-2021 рр..) і парламентар Олександр Стояногло («Партія соціалістів») – 25.98%, Ренато Усатий («Наша Партія») – 13.79%.

Референдум у Молдові четвертий за ліком в історії незалежної держави. У 1994 році відбулося голосування за територіальну цілісність і суверенітет, у 2010 році громадяни голосували за те, як слід обирати президента країни (через низьку явку референдум був визнаний таким, що не відбувся), а у 2019 році відбулося голосування щодо скорочення кількості парламентарів і можливості відкликання депутата.

На нинішньому референдуму громадяни вирішували, чи слід міняти Конституцію. Таким чином 50.46% віддали свої голоси за зміни в Конституції, натомість 49.54% відмовилися від змін.

Нова військова допомога від США

Сполучені Штати Америки оголосили про 68-й пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли ракети, боєприпаси та військова техніка, зокрема йдеться про:

додаткові боєприпаси для систем Himars;

155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;

60-мм, 81-мм та 120-мм мінометні боєприпаси;

протитанкові ракетні комплекси TOW;

протитанкові ракетні комплекси Javelin та гранатомети AT-4;

гусеничні бронетранспортери M113;

обладнання супутникового зв’язку;

стрілецька зброя та боєприпаси;

гранати та тренувальне обладнання;

обладнання та боєприпаси для підривних робіт;

обладнання для захисту критичної інфраструктури;

запчастини, допоміжне обладнання, послуги з навчання та транспортування.

Удар по Запоріжжю

Уранці 21 жовтня російський ворог завдав удару по житловому кварталу в Запоріжжі. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки поряд, частково зруйнована двоповерхова будівля дитячого садочка.

Внаслідок російського ракетного удару балістикою по центру Запоріжжя загинули три людини, ще 15 людей постраждали.

Поблизу Селидового окупанти розстріляли двох полонених захисників

На Донеччині поблизу Селидового російські війська вчинили черговий воєнний злочин. Окупанти розстріляли двох полонених українських бійців. За оперативними даними, 18 жовтня 2024 року, о 14:38, представники збройних сил РФ у Покровському районі захопили у полон двох українських військовослужбовців.

Окупанти, які штурмували лісопосадку поблизу міста Селидове, поклали беззбройних військовополонених обличчям донизу. Вони утримували їх в такому положенні, притискаючи ногами до землі, а через деякий час розстріляли впритул з автоматичної зброї.

«Укрзалізниця» отримала нового очільника

Кабінет Міністрів України за поданням наглядової ради «Укрзалізниці» призначив Олександра Перцовського головою правління компанії строком на три роки.

До завершення контракту з «Укрзалізницею» Євген Лященко, який з березня 2023 року до сьогодні займав посаду голови правління, продовжить працювати на посаді члена правління. Крім того, з посад членів правління «Укрзалізниці» звільнено Володимира Крота, Ореста Логунова та Антона Мішина.

До відома, Олександр Перцовський працює в АТ «Укрзалізниця» з 2020 року. Дотепер він обіймав посаду члена правління та відповідав за пасажирський напрям.