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Найбільше з часів «холодної війни». Стармер оголосив про зростання оборонного бюджету Британії

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Найбільше з часів «холодної війни». Стармер оголосив про зростання оборонного бюджету Британії
Стармер: Весь підхід країни до національної безпеки має змінитися
фото: REUTERS

Починаючи з 2027 року, Велика Британія витрачатиме на безпекові потреби 13,4 млрд фунтів стерлінгів на рік

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про збільшення урядом країни витрат на оборону у 2,5% ВВП починаючи з 2027 року. А до кінця терміну повноважень парламенту у 2029-му вони мають сягнути 3% ВВП. Про це він сказав під час виступу у британському парламенті перед від’їздом до США на переговори з американським президентом Дональдом Трампом, повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

За його словами, починаючи з 2027 року, Велика Британія витрачатиме на безпекові потреби 13,4 млрд фунтів стерлінгів на рік. Надалі, «за умови дотримання економічних і фіскальних умов», видатки на оборону мають зрости до 3% ВВП.

«Весь підхід країни до національної безпеки має змінитися. Ми повинні попросити британську промисловість, британські університети, британський бізнес і британський народ відігравати більшу роль у забезпеченні нашої оборони. Це те, чого зараз потребує безпека нашої країни, і це те, що забезпечить нинішній уряд», – сказав Стармер.

У своїй промові він також, назвав Росію загрозою, додавши, що, будучи свідком падіння Берлінської стіни, «якби ви мені тоді сказали, що за мого життя ми знову побачимо російські танки, які їдуть до європейських міст, я б вам не повірив». Він додав, що це найбільше послідовне збільшення витрат на оборону з часів холодної війни.

Загалом країни НАТО мають на меті збільшити оборонні видатки щонайменше до 2% ВВП. Водночас президент США Дональд Трамп вимагає від союзників по НАТО витрачати по 5% свого ВВП на оборону.

Раніше Велика Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти Москви з моменту вторгнення в Україну 2022 року. Він націлений на ланцюги поставок російських військових, доходи, що підживлюють війну і клептократів, які приносять прибутки Кремлю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт уряду Британії.

Санкції водяться проти 107 компаній і людей.

Зокрема, під обмеження потрапили виробники і постачальники верстатів, електроніки й товарів подвійного призначення для російських військових. Вони базуються в низці третіх країн, включаючи країни Центральної Азії, в Туреччині, Таїланді, Індії та Китаї, який є найбільшим постачальником критично важливих товарів для російських військових.

Також Велика Британія обговорює скликання групи європейських лідерів для подальших переговорів щодо війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Зустріч може відбутися вже найближчої неділі, після тижня човникової дипломатії між Парижем, Вашингтоном і Києвом. Проте дата ще не є остаточною, зауважують джерела Bloomberg. Формат зустрічі теж не визначено – вона може відбутися і онлайн.

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Теги: міністр бюджет бізнес промисловість Велика Британія президент безпека

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Політика

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