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Президент Української аграрної конфедерації розкритикував підвищення тарифів на вантажні перевезення залізницею

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Президент Української аграрної конфедерації розкритикував підвищення тарифів на вантажні перевезення залізницею
фото: glavcom.ua

Повинна бути конкуренція, а не монополія: Козаченко про підвищення вантажних тарифів Укрзалізниці

Укрзалізниця користується своїм монопольним становищем і підвищує тарифи на вантажні перевезення, що призводить до значних втрат аграріїв. Єдиним виходом у цій ситуації є реформа компанії, та поява конкуренції. Про це заявив президент Української аграрної конфедерації (УАК) Леонід Козаченко, коментуючи ініціативу Укрзалізниці підвищити тариф на вантажі на 37%.

«Асоціація категорично проти підвищення вантажних тарифів. Чому у нас немає приватної тяги? Чому немає конкуренції? Чому монополія в державі? Для чого дали робити приватні вагони, якщо не можна поставити приватний буксир або локомотив? Чому? Укрзалізниця не може пояснити. Кажуть, що це буде небезпечно. Але чому в Європі немає цієї проблеми? Чому там приватні локомотиви і немає питань? Держава має у власності тільки магістральні лінії. А під’їзні колії, вагони і пасажирські, і товарні, локомотиви — приватні. Конкуренція! Сотні компаній конкурують між собою. Чому в Україні один монополіст?», – підкреслив Козаченко.

Він висловив переконання, що тільки реформою можна вирішити питання тарифоутворення на залізниці. Як приклад, він навів ЄС, де функціонують 319 приватних компаній-перевізників. Це створює жорстку конкуренцію, яка значно впливає на вартість послуг.

«Тоді У ЄС з’являється реальна ринкова вартість, а не монопольна, і тоді краще вони себе набагато в Європі почувають, між ми себе в Україні. Чому у нас цього немає? 319 перевізників в Європі – це на всі країни в Європі, в Європейському Союзі, якщо брати 27 країн, і тільки в двох країнах є державні компанії, які перевозять продукцію залізницею. Але в цих же країнах є і приватні. Решта 25 країн не мають жодної державної залізничної компанії, яка перевозить і пасажирів, і товари різні. В Україні монополія. Тому це є проблема», – резюмував Козаченко.

Як відомо, експерти та бізнес-асоціації звинуватили Укрзалізницю у бажанні використати монопольне становище та підвищити тариф на вантажні перевезення на 37%. Як заявили в Американській торговельній палаті (ACC), крім тарифів, УЗ збирається збільшити вартість робіт і послуг, які пов’язані із перевезеннями, а також ставки плати за користування вагонами та контейнерами. У свою чергу бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку становить це рішення для економіки України. У Дунайському пароплавстві заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а завод АрселорМіттал Кривий Ріг попередив про ризик закриття заводу, де працює 20 тисяч людей.

Теги: реформа тарифи Укрзалізниця бізнес перевезення

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