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Британія розмірковує про новий євросаміт для переговорів щодо України – Bloomberg

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Британія розмірковує про новий євросаміт для переговорів щодо України – Bloomberg
Стармер і Макрон хочуть підбити підсумки розмов із Трампом
фото: Тобі Мелвілл

Зустріч може відбутися цього тижня, хоча дату ще не визначили

Велика Британія обговорює скликання групи європейських лідерів для подальших переговорів щодо війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Зустріч може відбутися вже найближчої неділі, після тижня човникової дипломатії між Парижем, Вашингтоном і Києвом. Проте дата ще не є остаточною, зауважують джерела Bloomberg. Формат зустрічі теж не визначено – вона може відбутися і онлайн.

Також джерела видання зазначають, що можлива зустріч дозволить британському прем’єру Стармеру та французькому президенту Макрону підбити підсумки переговорів з президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, зустріч президентів Франції та США відбулась напередодні, 24 лютого, у Вашингтоні. Вона, зокрема, ознаменувалась тим, що Еммануель Макрон під час спільної пресконференції спростував слова Трампа, коли той заявив, що Європа нібито дає Україні гроші у борг.

Щодо британського прем’єра Кіра Стармера, то його зустріч з Дональдом Трампом запланована на найближчий четвер, 27 лютого.

«Главком» повідомляв, що Стармер і Макрон домовилися виступити з єдиним посланням щодо України під час зустрічей з президентом США Дональдом Трампом цього тижня.

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Теги: саміт Франція Велика Британія Україна

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