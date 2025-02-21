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«Це критичний момент». Глава МЗС Британії розказав, що насправді говорять росіяни на закритих переговорах

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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«Це критичний момент». Глава МЗС Британії розказав, що насправді говорять росіяни на закритих переговорах
Девід Ламмі заявив, що Європі важливо збільшити витрати на оборону
фото: PA

Путін не зацікавлений у мирній угоді

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі заявив, що не бачить у Росії бажання до миру з Україною після того, як вислухав виступ російського колеги Сергія Лаврова на закритій зустрічі вищих дипломатів G20 у Південній Африці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Ми не наблизилися до врегулювання шляхом переговорів. І я повинен сказати, що коли я слухаю, що говорять росіяни, і що Лавров сказав в палаті сьогодні вдень, я не бачу бажання до того, щоб дійсно дійти до цього миру», – сказав він.

Ламмі повідомив, що на зустрічі європейські лідери обговорювали, але не домовилися про розгортання миротворців, пообіцявши посилити свою обороноздатність, оскільки адміністрація Трампа все частіше приймає лінію Кремля щодо України.

«Це критичний момент, це важливо для Європи збільшити… витрати на оборону, щоб посилити нашу відданість нашій власній обороні по всій Європі... Ми зобов’язуємося давати Україні 3 млрд на рік стільки, скільки це триватиме», – додав він.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що не відвідає зустріч очільників міністерства закордонних справ країн «Групи двадцяти», яка відбудеться в Південно-Африканській Республіці. Адже, за його словами, Південна Африка робить «дуже погані речі».

До слова, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європі необхідно підготувати масштабний план оборони на випадок нападу з боку Росії.

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Теги: G20 Африка Велика Британія переговори Велика сімка війна росія

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