Time на обкладинці «посадив» Маска за президентський стіл. Трамп відреагував

Трамп має давню зацикленість на обкладинці журналу Time

Американський журнал Time випустив лютневий номер з обкладинкою, на якій зображений мільйонер Ілон Маск у президентському кріслі. Президент США Дональд Трамп відреагував на таку оказію, передає The New York Times.

У п’ятницю, 7 лютого, Трамп зустрічався з прем’єр-міністром Японії, коли репортер запитав, чи має він «реакцію» на нову обкладинку журналу Time. Репортер зазначив, що на обкладинці журналу зображений «Ілон Маск, який сидить за вашим робочим столом».

У відповідь Трамп заявив: «Ні». Потім він додав, що «журнал Time все ще існує? Я навіть не знав цього».

У NYT нагадали, що Трамп має давню зацикленість на обкладинці журналу Time. Він завжди вважав обкладинку журналу показником свого статусу, аж до того, що вигадував фальшиві версії зі своїм зображенням на обкладинці.

Ніхто не може сказати, чи має журнал досі такий же вплив на пана Трампа, як і тоді. Однак одне, додали у NYT, здається безсумнівним, це те, що пан Маск, схоже, прагне залишатися на хорошому боці пана Трампа.

Ілон Маск сидить у президентському кріслі США фото: Time

Зауважимо, у США назвали Ілона Маска «тіньовим президентом» США після його втручання у процес ухвалення законопроєкту про фінансування федерального уряду. Про це пише газета The Washington Post.

Нагадаємо, у Вашингтоні 3 лютого було закрито штаб-квартиру Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Співробітники отримали вказівки залишитися вдома.

До слова, столицю США охопив хаос через активні дії Ілона Маска, який взяв на себе роль реформатора федеральних агентств США.