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Рютте провів першу зустріч з Трампом після виборів у США

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Рютте провів першу зустріч з Трампом після виборів у США
Трамп та Рютте обговорили низку проблем глобальної безпеки
фото: пресслужба НАТО

Зустріч генсека та новобраного президента США відбулася у п'ятницю, 22 листопада

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вперше зустрівся з Дональдом Трампом після виборів у США. Про це повідомляє пресслужба НАТО.

Зустріч генсека та новобраного президента США відбулася у п'ятницю, 22 листопада, у Палм-Біч, штат Флорида. Вони обговорили низку проблем глобальної безпеки, з якими стикається Альянс.

Рютте і його команда також зустрілися з членами групи національної безпеки новообраного президента США і конгресменом Майком Волтцем, який може стати радником Білого дому з питань національної безпеки.

Раніше, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що щоб змінити траєкторію конфлікту, союзники по НАТО мають бути готовими надавати Україні підтримку у боротьбі проти російської агресії впродовж тривалого часу. 

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Теги: США Дональд Трамп вибори у США Марк Рютте

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