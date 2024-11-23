Рютте провів першу зустріч з Трампом після виборів у США

Зустріч генсека та новобраного президента США відбулася у п'ятницю, 22 листопада

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вперше зустрівся з Дональдом Трампом після виборів у США. Про це повідомляє пресслужба НАТО.

Зустріч генсека та новобраного президента США відбулася у п'ятницю, 22 листопада, у Палм-Біч, штат Флорида. Вони обговорили низку проблем глобальної безпеки, з якими стикається Альянс.

Рютте і його команда також зустрілися з членами групи національної безпеки новообраного президента США і конгресменом Майком Волтцем, який може стати радником Білого дому з питань національної безпеки.

Раніше, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що щоб змінити траєкторію конфлікту, союзники по НАТО мають бути готовими надавати Україні підтримку у боротьбі проти російської агресії впродовж тривалого часу.