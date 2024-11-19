Будинок Трампа почав охороняти пес-робот

Відео, на якому Спот патрулює територію, стало хітом TikTok

Робот-собака був помічений у резиденції обраного президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго в містечку Палм-біч у Флоридіє. Вона патрулює територію, про це пише BBC.

Кличка чотирилапого патрульного – Спот – заснована на грі слів: в англійській мові слово spot може бути як іменником («крапка», «пляма»), так і дієсловом («знаходити», «стежити»). Електричний пес може повністю автоматизуватися, якщо прокласти йому маршрут заздалегідь, або керуватися дистанційно, в ручному режимі. Написи на кожній із металевих ніг попереджають: «Не чіпати».

«Не знаю, у кого може виникнути бажання такого собаку погладити, – зазначає політолог із приватного Коледжу Менло у Каліфорнії Мелісса Мічелсон. – Вона зовсім не має вигляє милого».

Відео, на якому Спот патрулює територію, стало хітом TikTok, викликавши там неоднозначну реакцію – коментарі користувачів варіюються в діапазоні від «милого» або «крутого» до «жахливого».

«Наш основний пріоритет – безпека обраного президента», – йдеться у заяві, отриманій від глави Секретної служби США зі зв'язків із громадськістю Ентоні Гульєльмі.

За останні кілька місяців, у ході передвиборчої кампанії в США, на життя Трампа публічно робили замах двічі. Вперше – у липні, на зустрічі з виборцями в Пенсільванії; другий – у вересні, на полі для гольфу в Мар-а-Лаго.

На конкретні запити про використання механічних собак для охорони Трампа – зокрема про те, з якого моменту пес з'явився на території приватної резиденції – у Секретній службі відповідати відмовилися, пославшись на «турботу про оперативну безпеку».

У компанії Boston Dynamics також лише підтвердили використання Спота Секретною службою, проте на конкретні питання відмовитись.

До слова, Україна використовує у бойових діях на Донбасі понад тридцять собак-роботів із Великої Британії з німецьким камуфляжем.ЗСУ використовують на Донбасі, де йдуть виснажливі бої, собак-роботів BAD.2 від британської компанії Brit Alliance.