НАТО проведе ядерні навчання на тлі російських погроз

Ядерні навчання триватимуть близько двох тижнів

Вже наступного тижня НАТО розпочне щорічні ядерні навчання Steadfast Noon. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє Reuters.

«У непевному світі життєво важливо, щоб ми випробовували нашу оборону і зміцнювали її, щоб наші супротивники знали, що НАТО готова і здатна відповісти на будь-яку загрозу... Усі навчання будуть особливо зосереджені на Великій Британії, Північному морі, а також Бельгії та Нідерландах», – заявив Рютте.

Генсек Альянсу зазначив, що навчання не передбачатимуть використання бойової зброї, втім, близько 2 тис. військових, які братимуть участь у Steadfast Noon, імітуватимуть місії, в яких літаки нестимуть американські ядерні боєголовки. Навчання триватимуть близько двох тижнів.

Тим часом офіційні представники НАТО зауважили, що навчання не є відповіддю на нещодавні заяви Росії. За словами помічника генерального секретаря НАТО з питань оборонної політики й планування Ангуса Лапслі, Steadfast Noon є важливим для демонстрації ядерних сил Альянсу та стримування будь-якої загрози.

«Ми прагнемо стримувати будь-якого супротивника, і передусім Росію, в кілька різних способів, в тому числі за допомогою звичайних засобів стримування», - пояснив Лапслі журналістам.

Нагадаємо, Кремль продовжує використовувати ядерну риторику як інструмент тиску на Захід. Цього разу заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков пригрозив США «дзеркальною відповіддю» у разі відновлення ядерних випробувань з боку Вашингтона.

Раніше Пентагон виділив $2,1 млрд на виробництво ракет та ядерних боєголовок до них. Пентагон уклав контракт із корпорацією Lockheed Martin на виробництво міжконтинентальних балістичних ракет Trident II D5 з новими ядерними боєголовками, випливає з офіційної заяви відомства. Угода розрахована на суму $2,1 млрд.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров виступив на Генеральній асамблеї ООН в Нью-Йорку, де знову зосередив увагу на позиції Росії щодо війни в Україні. Він заявив, що західні країни намагаються завдати Росії «критичної поразки», що, на його думку, є неприпустимим через ядерний статус Росії.

До слова, до квітня 2025 року Іран може отримати десять готових до використання ядерних боєголовок.