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Пентагон отримає ракети з ядерними боєголовками для запуску з підводних човнів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Пентагон отримає ракети з ядерними боєголовками для запуску з підводних човнів
Нові ядерні боєголовки розраховані для запуску із підводних човнів.

Пентагон повідомив про підписання контракту на виробництво МБР Trident II

Пентагон виділив $2,1 млрд на виробництво ракет та ядерних боєголовок до них. Пентагон уклав контракт із корпорацією Lockheed Martin на виробництво міжконтинентальних балістичних ракет Trident II D5 з новими ядерними боєголовками, випливає з офіційної заяви відомства. Угода розрахована на суму $2,1 млрд.

«Компанія Lockheed Martin Space отримала доповнення до контракту на суму $2,1 млрд для виробництва ракет Trident II D5 та підтримки розміщених систем, а також розробки Warhead 93/Mark7», – йдеться у тексті.

Боєголовки розраховані для запуску із підводних човнів. Роботи планують завершити до 30 вересня 2029 року.

Раніше Сполучені Штати провели електронний тестовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III. Відповідні заходи відбувалися на авіабазі Оффут у штаті Небраска. При цьому тестування не включало фактичне використання ракети. Попередні випробування ракет Minuteman III закінчилися відмовою двигуна.

Нагадаємо, Міністерство оборони США оголосило про початок робіт над проєктом «Пеле», який передбачає створення мобільного ядерного реактора.Згідно з планом, робота над реактором розпочнеться на початку наступного року, а у 2026 році повністю зібраний пристрій буде доставлено до Національної лабораторії Айдахо (INL).

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Теги: Пентагон ракета субмарина ядерна зброя

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