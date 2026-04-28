НАТО розглядає відмову від щорічних самітів через Трампа

Представники НАТО зазначили, що потенційна відмова від щорічних самітів також пов'язана із загальним бажанням підвищити ефективність роботи блоку

В Альянсі розпочалися внутрішні обговорення щодо можливої зміни формату проведення зустрічей на вищому рівні. Як повідомляє Reuters, посадовці розглядають варіант проводити саміти рідше, ніж раз на рік, що має допомогти знизити політичне тертя та спростити процес узгодження спільних рішень. Про це пише «Главком».

Одним із ключових чинників у цих дискусіях є прагнення уникнути складних ситуацій під час великих міжнародних самітів за участю США. Дипломати зазначають, що враховується і «фактор Дональда Трампа», чия адміністрація неодноразово висловлювала критику на адресу союзників через недостатні оборонні видатки.

Водночас частина представників Альянсу наголошує, що реформа пов’язана не лише з позицією Вашингтона, а й із загальним бажанням підвищити ефективність роботи блоку. Багато аналітиків вважають, що щорічні заходи створюють надмірний тиск на учасників, змушуючи їх концентруватися на політичному піарі замість стратегічного планування.

Наразі єдиної позиції серед членів НАТО немає: одні пропонують збиратися раз на два роки, інші виступають за гнучкий підхід. Остаточне рішення залежатиме від генерального секретаря Марка Рютте, проте в Альянсі запевняють, що регулярні консультації з питань безпеки залишаться незмінними незалежно від формату великих самітів.

Раніше прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав не панікувати через витік електронного листа Пентагону, де йшлося про можливе призупинення членства Іспанії в НАТО.

За даними Reuters, адміністрація Дональда Трампа розглядає заходи впливу на «складних» союзників, які недостатньо підтримують воєнні дії США проти Ірану. Санчес наголосив, що Мадрид виконує свої зобов'язання перед Альянсом, проте діє виключно в межах міжнародного права.