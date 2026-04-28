Головна Світ Політика
search button user button menu button

НАТО розглядає відмову від щорічних самітів через Трампа

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото з відкритих джерел

Представники НАТО зазначили, що потенційна відмова від щорічних самітів також пов'язана із загальним бажанням підвищити ефективність роботи блоку

В Альянсі розпочалися внутрішні обговорення щодо можливої зміни формату проведення зустрічей на вищому рівні. Як повідомляє Reuters, посадовці розглядають варіант проводити саміти рідше, ніж раз на рік, що має допомогти знизити політичне тертя та спростити процес узгодження спільних рішень. Про це пише «Главком».

Одним із ключових чинників у цих дискусіях є прагнення уникнути складних ситуацій під час великих міжнародних самітів за участю США. Дипломати зазначають, що враховується і «фактор Дональда Трампа», чия адміністрація неодноразово висловлювала критику на адресу союзників через недостатні оборонні видатки.

Водночас частина представників Альянсу наголошує, що реформа пов’язана не лише з позицією Вашингтона, а й із загальним бажанням підвищити ефективність роботи блоку. Багато аналітиків вважають, що щорічні заходи створюють надмірний тиск на учасників, змушуючи їх концентруватися на політичному піарі замість стратегічного планування.

Наразі єдиної позиції серед членів НАТО немає: одні пропонують збиратися раз на два роки, інші виступають за гнучкий підхід. Остаточне рішення залежатиме від генерального секретаря Марка Рютте, проте в Альянсі запевняють, що регулярні консультації з питань безпеки залишаться незмінними незалежно від формату великих самітів.

Раніше прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав не панікувати через витік електронного листа Пентагону, де йшлося про можливе призупинення членства Іспанії в НАТО. 

За даними Reuters, адміністрація Дональда Трампа розглядає заходи впливу на «складних» союзників, які недостатньо підтримують воєнні дії США проти Ірану. Санчес наголосив, що Мадрид виконує свої зобов'язання перед Альянсом, проте діє виключно в межах міжнародного права.

Теги: НАТО Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua