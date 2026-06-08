Головна Світ Політика
search button user button menu button

Вступ Албанії до ЄС може опинитися під загрозою через проєкт зятя Трампа – Politico

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Вступ Албанії до ЄС може опинитися під загрозою через проєкт зятя Трампа – Politico
В Албанії спалахнули протести проти будівництва курорту
фото: Reuters

«Албанія повинна утримуватися від дій, які можуть завадити виконанню остаточних критеріїв»

Європейська комісія застерегла Албанію від кроків, які можуть ускладнити її вступ до ЄС. Заява пролунала на тлі протестів через будівельний проєкт, пов'язаний із зятем Трампа Джаредом Кушнером. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

У неділю загальнонаціональні протести в Албанії тривали вже сьомий день поспіль. Демонстранти вимагають скасувати будівництво розкішного курорту, пов'язаного із зятем президента США Дональда Трампа, оскільки вважають, що проєкт загрожує заповідній природній зоні, де мешкають фламінго та тюлені, а також розташовані місця гніздування черепах.

Комісія попереджає, що цей проєкт може поставити Албанію на шлях конфлікту з екологічними нормами ЄС, ставлячи під загрозу її здатність закрити «зелений» розділ 27 у переговорах про вступ.

«Албанія повинна утримуватися від дій, які можуть завадити виконанню остаточних критеріїв, і (ми) очікуємо, що албанська влада вживе заходів без зволікання», – заявив представник Європейської комісії.

Речник повідомив, що міністр охорони навколишнього середовища Албанії Софян Яупай поінформував про те, що будівництво в рамках проєкту призупинено і буде проведено оцінку впливу на навколишнє середовище за участю громадянського суспільства.

Нагадаємо, дочка американського президента Іванка Трамп та її чоловік Джаред Кушнер опинилися в центрі гучного скандалу через масштабний інвестиційний проєкт на узбережжі Албанії. Йдеться про створення елітного туристичного напрямку, який охоплює острів Сазан – колишню комуністичну військову базу, та заповідну зону Піше Поро-Нарта. Проєкт викликав гостру критику з боку екологічних організацій та спровокував масові протести і сутички з поліцією у столиці Тирані під гаслом «Албанія не продається».

Читайте також:

Теги: Албанія Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

День Європи – це не стільки про європейські інституції, скільки про цінності і верховенство права, які ведуть до надійного миру
П'ять аргументів, чому День Європи – це День України
9 травня, 15:10
Україна відкриває двері до ЄС. Попереду – найважчий маршрут
Україна відкриває двері до ЄС. Попереду – найважчий маршрут
6 червня, 18:27
Фіцо у Москві натякнув на конфлікт із Євросоюзом
«Чорна вівця» ЄС. Фіцо зробив гучну заяву у Москві
8 травня, 19:51
Найчастіше у 2025 році країни ЄС відправляли додому громадян Туреччини
ЄС посилює депортації мігрантів: які країни видворяють найбільше людей
21 травня, 08:37
ЄС відмовив Лукашенку у праві говорити про мир в Україні
«Довіри більше немає». ЄС поставив Лукашенка на місце після заяв про мирні переговори
22 травня, 16:59
Путін зазначив, що Вірменія зазнає втрат у разі виходу з Євразійського економічного союзу
Путін розповів, які втрати понесе Вірменія, якщо зблизиться з ЄС
30 травня, 03:03
Глава держави 27 травня поспілкувався з очільницею Європейської комісії про вступ України в ЄС
Вступ до ЄС. Глава Єврокомісії заявила про важливі тижні для України
28 травня, 09:37
Мадяр розблокував мільярди євро на зброю для України
Мадяр розморозив кошти, які Орбан блокував для України
2 червня, 21:58
Розвідувальний центр ЄС функціонує з 2012 року і не веде власної агентурної роботи
ЄС посилює розвідку: нова стратегія безпеки з'явиться влітку
Сьогодні, 02:47

Політика

Вступ Албанії до ЄС може опинитися під загрозою через проєкт зятя Трампа – Politico
Вступ Албанії до ЄС може опинитися під загрозою через проєкт зятя Трампа – Politico
Ізраїль проігнорував Трампа і завдав удару по Ірану
Ізраїль проігнорував Трампа і завдав удару по Ірану
Новоросійськ у вогні, Пашинян виграв вибори, Іран вдарив по Ізраїлю: головне за ніч 8 червня
Новоросійськ у вогні, Пашинян виграв вибори, Іран вдарив по Ізраїлю: головне за ніч 8 червня
Молдова розроблятиме дрони-перехоплювачі за досвідом України
Молдова розроблятиме дрони-перехоплювачі за досвідом України
Зеленський допустив замороження фронту: це найшвидший шлях до миру
Зеленський допустив замороження фронту: це найшвидший шлях до миру
Британія, Франція і Німеччина висунули п'ять умов для миру в Україні
Британія, Франція і Німеччина висунули п'ять умов для миру в Україні

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:29
В Україні дощі, грози: погода на 7 червня 2026 року
Вчора, 05:59
Повернення полонених та підтримка ветеранів: Буданов очолив нову інституцію
6 червня, 17:49
СБУ викрила трьох ворожих агентів, одна з них закликала ударити «Орєшніком» по Києву
5 червня, 13:37
Колишня суддя з Бердянська, яка передавала Росії дані про бійців «Азову», отримала суворе покарання (фото)
5 червня, 12:16
Нацполіція зібрала докази про участь сотень іноземних найманців у війні проти України
5 червня, 08:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua