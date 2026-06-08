Вступ Албанії до ЄС може опинитися під загрозою через проєкт зятя Трампа – Politico

«Албанія повинна утримуватися від дій, які можуть завадити виконанню остаточних критеріїв»

Європейська комісія застерегла Албанію від кроків, які можуть ускладнити її вступ до ЄС. Заява пролунала на тлі протестів через будівельний проєкт, пов'язаний із зятем Трампа Джаредом Кушнером. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

У неділю загальнонаціональні протести в Албанії тривали вже сьомий день поспіль. Демонстранти вимагають скасувати будівництво розкішного курорту, пов'язаного із зятем президента США Дональда Трампа, оскільки вважають, що проєкт загрожує заповідній природній зоні, де мешкають фламінго та тюлені, а також розташовані місця гніздування черепах.

Комісія попереджає, що цей проєкт може поставити Албанію на шлях конфлікту з екологічними нормами ЄС, ставлячи під загрозу її здатність закрити «зелений» розділ 27 у переговорах про вступ.

«Албанія повинна утримуватися від дій, які можуть завадити виконанню остаточних критеріїв, і (ми) очікуємо, що албанська влада вживе заходів без зволікання», – заявив представник Європейської комісії.

Речник повідомив, що міністр охорони навколишнього середовища Албанії Софян Яупай поінформував про те, що будівництво в рамках проєкту призупинено і буде проведено оцінку впливу на навколишнє середовище за участю громадянського суспільства.

Нагадаємо, дочка американського президента Іванка Трамп та її чоловік Джаред Кушнер опинилися в центрі гучного скандалу через масштабний інвестиційний проєкт на узбережжі Албанії. Йдеться про створення елітного туристичного напрямку, який охоплює острів Сазан – колишню комуністичну військову базу, та заповідну зону Піше Поро-Нарта. Проєкт викликав гостру критику з боку екологічних організацій та спровокував масові протести і сутички з поліцією у столиці Тирані під гаслом «Албанія не продається».