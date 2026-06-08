Британія, Франція і Німеччина висунули п'ять умов для миру в Україні

Стармер, Макрон і Мерц зустрілися з Зеленським у Лондоні 7 червня 2026 року

Лідери трьох країн закликали Путіна погодитися на негайне і повне припинення вогню

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Лондоні оприлюднили спільну заяву з умовами справедливого та тривалого миру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт британського уряду.

Лідери підтвердили незмінну підтримку України у протистоянні з Росією та наголосили, що Європа має відігравати ключову роль у будь-яких мирних домовленостях. Усі зусилля, наголосили вони, мають здійснюватися у тісній співпраці з Україною, європейськими партнерами та США.

Троє лідерів відзначили успіхи українських військових на фронті – зокрема звільнення частини окупованих територій та ефективне використання дронів. Водночас різко засудили масовані ракетні й дронові удари Росії по українських містах, зокрема неодноразове застосування ракет «Орєшник», а також порушення повітряного простору країн НАТО російськими безпілотниками.

П'ять умов для миру

У спільній заяві лідери Е3 виклали базові умови, на яких може будуватися завершення війни:

Повне припинення вогню. Путін має погодитися на негайне й безумовне перемир'я.

Лінія фронту як відправна точка переговорів. Фактична лінія зіткнення стає основою для діалогу, однак міжнародні кордони не можуть змінюватися силою. Україна сама визначає власні безпекові домовленості та союзи.

Юридично обов'язкові гарантії безпеки для України. Після припинення вогню Київ має отримати надійні гарантії, зокрема можливість розгортання Багатонаціональних сил. В основі – зобов'язання, взяті в Берліні у грудні 2025 року та Парижі у січні 2026 року.

Заморожені російські активи. Вони залишатимуться під арештом до повного припинення агресії та виплати Росією компенсацій Україні.

Захист європейських інтересів безпеки. Будь-яка угода, що стосується ЄС і НАТО, потребує згоди їхніх членів.

G7, НАТО і зброя для України

Лідери також обговорили, як використати майбутній саміт G7 в Евіані, саміт НАТО в Анкарі та зустрічі Коаліції охочих для координації підтримки України. Окремо йшлося про нарощування виробництва перехоплювачів, спільну розробку протиракетних і далекобійних засобів, а також про розширення довгострокового оборонно-промислового співробітництва з Україною.

Лідери підтримали пропозицію Зеленського щодо прямого діалогу між Україною та Росією – за активної участі США та Європи – і підтвердили, що продовжать твердо стояти поруч з Україною.

Нагадаємо, 4 червня Офіс президента оприлюднив відкритий лист Зеленського до Путіна з пропозицією особистої зустрічі в нейтральній країні та повного припинення вогню на час переговорів. Путін відреагував критично, заявивши, що не бачить у зустрічі сенсу, – на що Зеленський назвав його відповідь «слабкою».