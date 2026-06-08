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Британія, Франція і Німеччина висунули п'ять умов для миру в Україні

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Британія, Франція і Німеччина висунули п'ять умов для миру в Україні
Стармер, Макрон і Мерц зустрілися з Зеленським у Лондоні 7 червня 2026 року
фото: Офіс Президента України

Лідери трьох країн закликали Путіна погодитися на негайне і повне припинення вогню

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Лондоні оприлюднили спільну заяву з умовами справедливого та тривалого миру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт британського уряду.

Лідери підтвердили незмінну підтримку України у протистоянні з Росією та наголосили, що Європа має відігравати ключову роль у будь-яких мирних домовленостях. Усі зусилля, наголосили вони, мають здійснюватися у тісній співпраці з Україною, європейськими партнерами та США.

Троє лідерів відзначили успіхи українських військових на фронті – зокрема звільнення частини окупованих територій та ефективне використання дронів. Водночас різко засудили масовані ракетні й дронові удари Росії по українських містах, зокрема неодноразове застосування ракет «Орєшник», а також порушення повітряного простору країн НАТО російськими безпілотниками.

П'ять умов для миру

У спільній заяві лідери Е3 виклали базові умови, на яких може будуватися завершення війни:

  • Повне припинення вогню. Путін має погодитися на негайне й безумовне перемир'я.
  • Лінія фронту як відправна точка переговорів. Фактична лінія зіткнення стає основою для діалогу, однак міжнародні кордони не можуть змінюватися силою. Україна сама визначає власні безпекові домовленості та союзи.
  • Юридично обов'язкові гарантії безпеки для України. Після припинення вогню Київ має отримати надійні гарантії, зокрема можливість розгортання Багатонаціональних сил. В основі – зобов'язання, взяті в Берліні у грудні 2025 року та Парижі у січні 2026 року.
  • Заморожені російські активи. Вони залишатимуться під арештом до повного припинення агресії та виплати Росією компенсацій Україні.
  • Захист європейських інтересів безпеки. Будь-яка угода, що стосується ЄС і НАТО, потребує згоди їхніх членів.

G7, НАТО і зброя для України

Лідери також обговорили, як використати майбутній саміт G7 в Евіані, саміт НАТО в Анкарі та зустрічі Коаліції охочих для координації підтримки України. Окремо йшлося про нарощування виробництва перехоплювачів, спільну розробку протиракетних і далекобійних засобів, а також про розширення довгострокового оборонно-промислового співробітництва з Україною.

Лідери підтримали пропозицію Зеленського щодо прямого діалогу між Україною та Росією – за активної участі США та Європи – і підтвердили, що продовжать твердо стояти поруч з Україною.

Нагадаємо, 4 червня Офіс президента оприлюднив відкритий лист Зеленського до Путіна з пропозицією особистої зустрічі в нейтральній країні та повного припинення вогню на час переговорів. Путін відреагував критично, заявивши, що не бачить у зустрічі сенсу, – на що Зеленський назвав його відповідь «слабкою».

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Теги: Німеччина Лондон Фрідріх Мерц Офіс президента президент Еммануель Макрон Україна Володимир Зеленський Франція Європа путін саміт зброя Кір Стармер

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